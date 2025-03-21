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Sırp dansçı Türkiye'de geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde köprü ayağına çarpan otomobilin sürücüsü Sırp dansçı Srdjan Budic (30) hayatını kaybetti, 3 arkadaşı yaralandı.

Kaynak: DHA
Sırp dansçı Türkiye'de geçirdiği kazada hayatını kaybetti - Resim: 1

Kaza, TEM Otoyolu Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Sırp dansçı Srdjan Budic'in kullandığı Sırbistan plakalı otomobil, köprünün beton ayağına çarptı.

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Sırp dansçı Türkiye'de geçirdiği kazada hayatını kaybetti - Resim: 2

İhbarla bölgeye otoyol jandarması, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Budic ile araçtaki 3 kişi yaralandı.

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Sırp dansçı Türkiye'de geçirdiği kazada hayatını kaybetti - Resim: 3

Yaralılar, ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Budic, kurtarılamadı.

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Sırp dansçı Türkiye'de geçirdiği kazada hayatını kaybetti - Resim: 4

Diğer yandan Srdjan Budic'in yanındaki 3 arkadaşı ile İstanbul'da bir etkinliğe katılmak üzere Türkiye'ye geldiği öğrenildi.

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