Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı. Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine zeytin dalı ve karanfil bırakılması dikkat çekti.
Tedavi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in cenazesi hastaneden sabah saatlerinde alındı.
TABUTUNA ZEYTİN DALI VE KARANFİL
Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'ne götürüldü. Saat 10.20 sıralarında Önder'in cenazesi Zincirlikuyu Camii Gasilhanesi'nden alınarak törenin yapılacağı Taksim'deki Atatürk Kültür Merkezi'ne (AKM) götürüldü. Önder'in tabutunun üzerinde bulunan, karanfil ve barışı simgeleyen zeytin dalları dikkat çekti.
İLK TÖREN AKM'DE
Çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen AKM'deki tören saat 11.00'de başladı. Önder'in cenazesi saat 10.40 sıralarında AKM'ye getirildi.
Sanat ve siyaset camiasından çok sayıda insanın katıldığı törende kızı Ceren Önder ve kardeşi Ali Fuat Önder taziyeleri kabul etti. Sırrı Süreyya Önder’in Türk bayrağına sarılı tabutu, alkışlar eşliğinde salona getirildi. Önder'in tabutu, barışı temsilen zeytin dalı ve karanfillerle süslendi. Önder'in kızı Ceren Önder, tabutu başında gözyaşı döktü.