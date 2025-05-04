Sırrı Süreyya Önder son yolculuğuna uğurlandı

Sanat ve siyaset camiasından çok sayıda insanın katıldığı törende kızı Ceren Önder ve kardeşi Ali Fuat Önder taziyeleri kabul etti. Sırrı Süreyya Önder’in Türk bayrağına sarılı tabutu, alkışlar eşliğinde salona getirildi. Önder'in tabutu, barışı temsilen zeytin dalı ve karanfillerle süslendi. Önder'in kızı Ceren Önder, tabutu başında gözyaşı döktü.