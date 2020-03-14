Sis değil hava kirliliği! İnanılmaz görüntüler
Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan, hava kirliliği sorunuyla boğuşuyor. Ülkenin başkenti Yeni Delhi bu sorunu en çok yaşayan yerlerden biri. Fotoğraflarla yansıyan görüntülerde hava kirliliğinin günlük hayata denli olumsuz etki ettiği görülüyor.
Hindistan dünyanın en kapabalık kentlerinden biri... Asya'nın bu büyük ülkesinin nüfusu yaklaşık 1.4 milyar.
Ülkenin başkenti olan Yeni Delhi de dünyanın en büyük başkentlerinden biri olma özelliği taşıyor.