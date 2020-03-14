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  3. 14 Mart 2020 10:03

Sis değil hava kirliliği! İnanılmaz görüntüler

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan, hava kirliliği sorunuyla boğuşuyor. Ülkenin başkenti Yeni Delhi bu sorunu en çok yaşayan yerlerden biri. Fotoğraflarla yansıyan görüntülerde hava kirliliğinin günlük hayata denli olumsuz etki ettiği görülüyor.

Sis değil hava kirliliği! İnanılmaz görüntüler

Hindistan dünyanın en kapabalık kentlerinden biri... Asya'nın bu büyük ülkesinin nüfusu yaklaşık 1.4 milyar.

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Sis değil hava kirliliği! İnanılmaz görüntüler

Ülkenin başkenti olan Yeni Delhi de dünyanın en büyük başkentlerinden biri olma özelliği taşıyor.

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Sis değil hava kirliliği! İnanılmaz görüntüler

22 milyon insan ülkenin orta kesimlerindeki başkent Yeni Delhi'de yaşıyor.

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Sis değil hava kirliliği! İnanılmaz görüntüler

Yüzölçümü 42.7 kilometre kare olan Yeni Delhi, dünyanın en kirli havasına sahip kentlerinden de biri olma özelliği taşıyor.

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