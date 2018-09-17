Sis denizine karşı salıncak keyfi

Sosyal medyada gördüğü fotoğraflar nedeniyle Huser Yaylası’na geldiğini dile getiren Nurten Uzunosmanoğlu “1 aydır bunun hayalini kuruyordum. Şimdi hayalimi yaşıyorum, sonunda gerçekleşti hayalim. Çok güzel burası, bir de gün batımını görsek daha güzel olacaktı. Yol biraz tehlikeliydi ama değdi, şimdi iyi ki de gelmişim diyorum. Çünkü gelmeseydim çok şey kaçıracaktım” ifadelerini kullanırken, bir başka ziyaretçi Osman Kaboğlu ise “Burası gerçekten gün batımı olarak, sis denizi olarak çok güzel. Cennetin bir animasyonu resmen” dedi.