Sis denizine karşı salıncak keyfi
Sosyal medyada gördükleri fotoğraflar üzerine sis denizine karşı salıncağa binmek ve gün batımını izlemek isteyenler soluğu Rize’nin Çamlıhemşin ilçesindeki 2 bin 700 rakımlı Huser Yaylası’nda alıyor.
Huser Yaylası’nın ünü sosyal medya aracılığı ile Rize’yi aşınca yayla son dönemde turistlerin akınına uğramaya başladı.
Çamlıhemşin ilçesi’nde bulunan Huser Yaylası, gezginlerin sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ilgi odağı oldu.
2 bin 700 rakımda olduğu için yoğun bir sis bulutunun üzerinde kalan zirvesinde kurulan salıncak sayesinde yerli ve yabancı turistlerin yeni durağı olan Huser yaylası, kimi zaman gün batımını kimi zaman ise sis bulutuyla insanları kendisine hayran bırakıyor. Gün batımını izlemeye gelen turistler haftasonu gün batımını izleyemese de sise karşı kurulan salıncakta sallanarak manzaranın tadını çıkarttı.
Sosyal medyada gördüğü fotoğraflar nedeniyle Huser Yaylası’na geldiğini dile getiren Nurten Uzunosmanoğlu “1 aydır bunun hayalini kuruyordum. Şimdi hayalimi yaşıyorum, sonunda gerçekleşti hayalim. Çok güzel burası, bir de gün batımını görsek daha güzel olacaktı. Yol biraz tehlikeliydi ama değdi, şimdi iyi ki de gelmişim diyorum. Çünkü gelmeseydim çok şey kaçıracaktım” ifadelerini kullanırken, bir başka ziyaretçi Osman Kaboğlu ise “Burası gerçekten gün batımı olarak, sis denizi olarak çok güzel. Cennetin bir animasyonu resmen” dedi.