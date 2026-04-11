Şişen cep telefonu bataryası bomba gibi patladı! O anlar kamerada...
Bayburt’ta bir telefon tamir dükkanında, şiştiği için cihazdan çıkarılan batarya saniyeler içinde alev alarak patladı. Tamircinin panik dolu anları güvenlik kamerasına yansırken, uzmanlar şişen bataryaların asla hafife alınmaması gerektiğini vurguluyor.
Kaynak: İHA
Bayburt’ta telefon alım, satım ve tamiri yapan İbrahim Heme’ye gelen bir müşteri, şişen bataryasının değiştirilmesi için cep telefonunu tamire bıraktı. Bataryadaki şişme, telefonun ekranı ile arka kasasının birbirinden ayrılmasına neden oldu.
Daha önce de benzer bir olayla karşılaşan Heme, bataryanın telefonun içinde patlama riskine karşı bataryayı cihazdan çıkararak, kenara bıraktı. Bu sırada başka bir işle ilgilenen Heme, kenarda duran bataryanın aniden patlayıp alev almasıyla panik yaşadı. Bataryanın patladığı ve Heme'nin bataryayı panikle çöpe attığı aldığı anlar, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
