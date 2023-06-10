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Sisle kaplanan Ilgaz Dağı'nda büyüleyen görüntüler

Çankırı-Kastamonu sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı sis bulutlarıyla kaplanınca ortaya çıkan manzara mest etti.

Sisle kaplanan Ilgaz Dağı'nda büyüleyen görüntüler - Resim: 1

Çankırı-Kastamonu sınırında yer alan ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Ilgaz Dağı yaz mevsiminin gelmesi ile ayrı bir güzelliğe büründü. 

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Sisle kaplanan Ilgaz Dağı'nda büyüleyen görüntüler - Resim: 2

Sis ile yeşilin buluştuğu Ilgaz Dağı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. 

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Sisle kaplanan Ilgaz Dağı'nda büyüleyen görüntüler - Resim: 3

Haziran ayının gelmesi ile yeşil örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı'nda görenleri mest eden sis manzarası havadan görüntülendi.

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Sisle kaplanan Ilgaz Dağı'nda büyüleyen görüntüler - Resim: 4
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