Sisle kaplanan Ilgaz Dağı'nda büyüleyen görüntüler
Çankırı-Kastamonu sınırlarında bulunan Ilgaz Dağı sis bulutlarıyla kaplanınca ortaya çıkan manzara mest etti.
Çankırı-Kastamonu sınırında yer alan ve kış turizminin önemli merkezlerinden olan Ilgaz Dağı yaz mevsiminin gelmesi ile ayrı bir güzelliğe büründü.
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Sis ile yeşilin buluştuğu Ilgaz Dağı'nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
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Haziran ayının gelmesi ile yeşil örtüyle kaplanan Ilgaz Dağı'nda görenleri mest eden sis manzarası havadan görüntülendi.
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