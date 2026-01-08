Site sakinlerine nefes aldıracak düzenleme: Aidatlara sınır geliyor!
Site aidatlarında fahiş artışların engellenmesine yönelik düzenlemede sona gelindi. Meclis'e sunulacak teklife göre, yıllık artış yeniden değerleme oranı kadar olabilecek.
Fahiş aidat artışları yeni düzenlemeyle son bulacak. Aidatlara yalnızca yeniden değerleme oranı kadar zam yapılabilecek.
NTV'de yer alan habere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuyla ilgili mevzuat hazırlığında sona geldi. Düzenlemenin kısa sürede teklif haline getirilerek Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.
Düzenlemeye göre, site yöneticileri yılbaşında aidatlarda yalnızca yeniden değerleme oranı kadar artış yapabilecek.
Yeni tutarın kesinleşmesinde 3 ay içinde kat malikleri kurulunun toplanması zorunlu olacak.
Site sakinlerinin yaptığı toplantıda yüzde 50+1 çoğunluğu aranacak. Bu katılım sağlanamazsa ikinci toplantıda katılanların çoğunluğu kararı verecek.
Mevcut durumda sitelerde aidat toplama yetkisi yönetim kuruluna verilmiş olsa da aidat miktarının belirlenmesine ilişkin bir sınırlama bulunmuyordu.