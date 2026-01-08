Site sakinlerine nefes aldıracak düzenleme: Aidatlara sınır geliyor!

Fahiş aidat artışları yeni düzenlemeyle son bulacak. Aidatlara yalnızca yeniden değerleme oranı kadar zam yapılabilecek.

NTV'de yer alan habere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı konuyla ilgili mevzuat hazırlığında sona geldi. Düzenlemenin kısa sürede teklif haline getirilerek Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.