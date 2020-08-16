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  3. 16 Ağustos 2020 10:31

Site yönetimine kızdı, kapıyı yerinden söktü

Esenyurt'ta yönetimin belirli saatlerin dışında siteye nakliye aracı alınmaması kararı nedeniyle siteye nakliye aracı alınmayan bir kişi, otomobille sitenin demir kapısını yerinden söktü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. 

Site yönetimine kızdı, kapıyı yerinden söktü

Olay, Talatpaşa Mahallesi'nde yaşandı. Özel güvenlik görevlilerinin yanına gelen bir kişi, siteye yeni taşındığını belirterek eşyalarını taşıyan nakliye kamyonunun içeriye alınmasını istedi.

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Site yönetimine kızdı, kapıyı yerinden söktü

Özel güvenlik görevlileri, site yönetiminin aldığı karar doğrultusunda nakliye araçlarının saat 18.00'den sonra içeri alınamayacağını bildirdi. Bu duruma sinirlenen kişi, özel güvenlikle tartıştıktan sonra bölgeden uzaklaştı.

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Site yönetimine kızdı, kapıyı yerinden söktü

Bir süre sonra geri gelen kişi, otomobille sitenin demir kapısına çarparak kapıyı yerinden söktü. Öfkeli sürücü olay yerinden uzaklaştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

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Site yönetimine kızdı, kapıyı yerinden söktü

Öfkeli sürücü hakkında, "Tehdit, Hakaret, Mala Zarar Verme" suçlarından çalışma başlatıldı.  

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