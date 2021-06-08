Sitede korkunç olay! Taksici, köpeği ezip böyle kaçtı!
Olay, dün saat 14.45 sıralarında İstanbul Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra bir taksi sürücüsü siteye giriş yapmak istedi. Kapının açılmasıyla siteye giren taksici, girişteki "Zeytin" isimli köpeği ezdi.
Olay, dün saat 14.45 sıralarında Eyüpsultan Emniyettepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğleden sonra bir taksi sürücüsü siteye giriş yapmak istedi. Kapının açılmasıyla siteye giren taksici, girişteki "Zeytin" isimli köpeği ezdi.
Kısa bir süre duraklayan taksici ardından sitenin içerisine doğru ilerleyerek uzaklaştı. Köpeğin ezildiği o anlar ise kameralara yansıdı.
TAKSİCİ KÖPEĞİ EZİP KAÇTI
Olayın ardından siteye gelen vatandaşlar, köpeğin hareketsiz şekilde yerde yattığını fark etti. Köpeğin ezildiğini anlayan vatandaşlar, sitenin güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.
Yapılan inceleme sonrasında taksinin köpeği ezdiği ve sonrasında uzaklaştığı ortaya çıktı. Büyük bir üzüntü yaşayan site sakinleri, köpeğin cansız bedenini alarak sitedeki bir boş arsaya gömdü.