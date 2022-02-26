Sitelerde tartışma yaratan uygulama: Petekleri açmadı, cezayı yedi

"DOĞALGAZI YAKMIYORUM AMA FATURA ÖDÜYORUM"

Sitelerde ortaya çıkan yüksek ısıtma faturalarındaki tartışmalara ilişkin DHA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türkiye Tesis Yöneticileri Federasyonu (TEYFED) Başkanı Yahya Sağır, "Gelen şikayetlere baktığımızda 'Doğalgazı yakmıyorum, ama fatura ödüyorum' diyen kat maliklerimiz var. Bunun sebebi şu 'Isıtma Ölçer Yönetmeliği'. Termostatik vana ayarı 15 derece altında olan veya hiç yakmayan, okunamayan pay ölçerlerde 15 derecenin üzerinden faturalandırma yapılabilabilir ve yapılmaktadır. Cezai işlem değil aslında emsal uygulama. Isıtmasını kapatan, pay ölçerini kapatan, vanalarını kapatan, sabah çıkarken kapattım, akşam yaktım diyen herkese uygulanıyor. Kıstas 15 derece olması gerekiyor. Termostatik vanalarda en az 15 derece olması gerekiyor. Üst kattaki komşu yakıyor, alt kattaki yakıyor, orta kattaki komşu yakmıyor. Çünkü bu iki kat orta katı ısıtıyor" dedi.