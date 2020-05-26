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  3. 26 Mayıs 2020 22:11

Sitenin bahçesinden kaynak suyu çıktı

Sivas'ta, sitenin bahçesinden kaynak suyu çıktı. Site sakinleri bodruma sızan suyu dalgıç pompa yöntemi ile tahliye ederken, incelenip değerlendirilmesini istedi.

Sitenin bahçesinden kaynak suyu çıktı

Kentte Ahmet Turan Gazi Mahallesi’nde bulunan sitenin bahçesinde geçen yıl su çıkmaya başladı. Daha sonra ekipler tarafından yapılan çalışmada site yakınlarında belirlenen bir arızanın giderilmesi sonucu su kendiliğinden kesildi. Bir süre sonra site bahçesinden aynı su yeniden çıkmaya başladı. Site sakinleri kendi imkanları ile kuyu açtırdı. 6 ay boyunca dalgıç pompa ile suyun tahliyesi sağlandı. 

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Sitenin bahçesinden kaynak suyu çıktı

Su ayrıca çevrede bulunan apartmanların bodrum katlarına da zarar verdi. İhbar üzerine belediye ekipleri çalışma yaptı. Yapılan incelemelerde kaynak suyu olduğu tespit edildi. 

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Sitenin bahçesinden kaynak suyu çıktı

Binanın bodrumuna dolan su 24 saat boyunca pompa ile tahliye edilmeye başlandı. Suyun boşuna aktığını söyleyen mahalle sakinleri çalışma yapılmasını istedi. 

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Sitenin bahçesinden kaynak suyu çıktı

'24 SAAT KESİNTİSİZ AKIYOR' Mahalle sakinlerinden İlhan Doğan (50), suyun sürekli aktığını belirterek, "Ekipler buradan numuneler aldı. Kaynak suyu olduğunu söylediler. Suyu tahliye etmek zorundayız. Tahliye etmediğimiz zaman bodrumlarımıza su doluyor. 

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