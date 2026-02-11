  1. Anasayfa
  4. Sitenin istinat duvarı çöktü; 3 bina tahliye edildi

Sakarya'nın Serdivan ilçesinde, sitenin istinat duvarının çökmesi sonucu 1 otomobil enkaz altında kaldı. Sitedeki 3 binada bulunan toplam 32 kişi, evlerinden tahliye edildi.

Kaynak: DHA
Sitenin istinat duvarı çöktü; 3 bina tahliye edildi - Resim: 1

Olay, sabah saatlerinde, Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Cihat Sokak'ta meydana geldi. Site içerisindeki istinat duvarı çöktü. Çöken duvar, 4 katlı binada ve 1 otomobilde hasara yol açtı. 

Sitenin istinat duvarı çöktü; 3 bina tahliye edildi - Resim: 2

Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. 

Sitenin istinat duvarı çöktü; 3 bina tahliye edildi - Resim: 3

Ekipler, sitedeki 3 binada bulunan 32 kişiyi, evlerinden güvenli şekilde tahliye etti. 

Sitenin istinat duvarı çöktü; 3 bina tahliye edildi - Resim: 4

AFAD’ın bölgedeki çalışması sürüyor. (DHA)

