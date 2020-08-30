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  3. 30 Ağustos 2020 17:33

Sivas'ta tek güvenli yer mezarlık kaldı!

Sağlık Bakanlığı tarafından oluşturulan ''Hayat Eve Sığar'' uygulamasına göre, Sivas'ta koronavirüsün en az bulaşma riskinin olduğu alan kent mezarlığı...

Sivas'ta tek güvenli yer mezarlık kaldı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’ de de etkisini sürdüren koronavirüs salgını yayılmaya devam ediyor.

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Sivas'ta tek güvenli yer mezarlık kaldı!

Vatandaşların sağlık durumunu takip etmek, güvenli seyahat gerçekleştirmek, güncel verileri takip, etmek ve riskli bölgelerden uzak durması için Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması, güncel haritalarda riskli, az riskli ve güvenilir bölgeleri gösteriyor. 

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Sivas'ta tek güvenli yer mezarlık kaldı!

Uygulamada yayınlanan haritaya göre Sivas kent merkezinde bir bölge dışındaki tüm alanlar risk altında. Haritaya göre Sivas’ta riskin en az olduğu ve en güvenilir bölge ise Yukarı Tekke Mezarlığı. 

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Sivas'ta tek güvenli yer mezarlık kaldı!

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