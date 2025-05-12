Sivas'ı sağanak vurdu: Evler ve tarım arazileri sular altında
Sivas'ta etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bazı evleri su basarken, tarım arazilerinde de hasar oluştu.
Kaynak: DHA
Sivas'ta kent genelinde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Merkeze 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yanalak köyünde derenin taşması sonucu sel oluştu.
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Köyün içinden akan sel suları bazı evlerin içine doldu. Bir köpek sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu.
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Sel nedeniyle köyde tarım arazilerinde hasar oluştu.
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Merkeze bağlı Bedirli köyünde de sağanak, seli beraberinde getirdi.
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