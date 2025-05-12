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Sivas'ı sağanak vurdu: Evler ve tarım arazileri sular altında

Sivas'ta etkili olan sağanak yağış sele neden oldu. Bazı evleri su basarken, tarım arazilerinde de hasar oluştu.

Kaynak: DHA
Sivas'ı sağanak vurdu: Evler ve tarım arazileri sular altında - Resim: 1

Sivas'ta kent genelinde öğleden sonra sağanak etkili oldu. Merkeze 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yanalak köyünde derenin taşması sonucu sel oluştu.

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Sivas'ı sağanak vurdu: Evler ve tarım arazileri sular altında - Resim: 2

Köyün içinden akan sel suları bazı evlerin içine doldu. Bir köpek sel sularına kapılmaktan son anda kurtuldu. 

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Sivas'ı sağanak vurdu: Evler ve tarım arazileri sular altında - Resim: 3

Sel nedeniyle köyde tarım arazilerinde hasar oluştu. 

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Sivas'ı sağanak vurdu: Evler ve tarım arazileri sular altında - Resim: 4

Merkeze bağlı Bedirli köyünde de sağanak, seli beraberinde getirdi. 

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