Sivas'ta bulunan Gökpınar gölü dünyanın en berrak gölleri arasında!
Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan 'Bozkırın nazar boncuğu' olarak bilinen Gökpınar gölü berraklığı ile adeta büyülüyor.
Bozkırın Nazar boncuğunda Sonbahar'ın gelmesi ile birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Sarının, yeşilin, mavinin ve kırmızının tonlarının yaşandığı ağaç yaprakları ve göl doğaseverlere müthiş bir görsel şölen sunuyor.
Suyun oldukça dikkat çeken turkuaz rengi de renklenen ağaç yapraklarıyla beraber ziyaretçilerini mest eden görüntüler ortaya çıkardı.
İlkbahar ve yaz mevsimlerinde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve ünü ülke sınırlarını aşan Gökpınar Gölü, Sonbaharda ise güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.