  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 29 Ekim 2020 16:31

Sivas'ta bulunan Gökpınar gölü dünyanın en berrak gölleri arasında!

Sivas'ın Gürün ilçesinde bulunan 'Bozkırın nazar boncuğu' olarak bilinen Gökpınar gölü berraklığı ile adeta büyülüyor.

Sivas'ta bulunan Gökpınar gölü dünyanın en berrak gölleri arasında!

Bozkırın Nazar boncuğunda Sonbahar'ın gelmesi ile birlikte renk cümbüşü yaşanıyor. Sarının, yeşilin, mavinin ve kırmızının tonlarının yaşandığı ağaç yaprakları ve göl doğaseverlere müthiş bir görsel şölen sunuyor.

1/ 13
Sivas'ta bulunan Gökpınar gölü dünyanın en berrak gölleri arasında!

Suyun oldukça dikkat çeken turkuaz rengi de renklenen ağaç yapraklarıyla beraber ziyaretçilerini mest eden görüntüler ortaya çıkardı.

2/ 13
Sivas'ta bulunan Gökpınar gölü dünyanın en berrak gölleri arasında!

İlkbahar ve yaz mevsimlerinde binlerce ziyaretçiyi ağırlayan ve ünü ülke sınırlarını aşan Gökpınar Gölü, Sonbaharda ise güzelliğiyle fotoğraf tutkunlarının uğrak noktalarından biri haline geldi.

3/ 13
Sivas'ta bulunan Gökpınar gölü dünyanın en berrak gölleri arasında!

Sivas kent merkezine 150 kilometre, Gürün ilçe merkezine 11 kilometre uzaklıkta bulunan Gökpınar gölü doğal mavi rengi ve temiz suyu ile Dünyanın en berrak gölleri arısında gösteriliyor.

4/ 13
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM