Sivas'ta doğal Çin Seddi bulundu
Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğazören köyü yakınlarındaki kayalıkları görenler, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan Çin Seddi'ne benzetiyor. Bölge sakinleri, yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki kayalıkların turizme kazandırılmasını istiyor.
SİVAS'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğazören köyü yakınlarındaki kayalıkları görenler, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan Çin Seddi'ne benzetiyor.
Bölge sakinleri, yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki kayalıkların turizme kazandırılmasını istiyor.
İmranlı ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazören köyü yakınlarındaki kayalıklar, görenlerin ilgisini çekiyor.