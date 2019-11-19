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  3. 19 Kasım 2019 11:58

Sivas'ta doğal Çin Seddi bulundu

Sivas'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğazören köyü yakınlarındaki kayalıkları görenler, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan Çin Seddi'ne benzetiyor. Bölge sakinleri, yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki kayalıkların turizme kazandırılmasını istiyor.

Sivas'ta doğal Çin Seddi bulundu

SİVAS'ın İmranlı ilçesine bağlı Boğazören köyü yakınlarındaki kayalıkları görenler, Çin'in kuzeybatısı boyunca uzanan Çin Seddi'ne benzetiyor.

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Sivas'ta doğal Çin Seddi bulundu

Bölge sakinleri, yaklaşık 35 kilometre uzunluğundaki kayalıkların turizme kazandırılmasını istiyor.

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Sivas'ta doğal Çin Seddi bulundu

İmranlı ilçesine 16 kilometre uzaklıkta bulunan Boğazören köyü yakınlarındaki kayalıklar, görenlerin ilgisini çekiyor.

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Sivas'ta doğal Çin Seddi bulundu

Yer yer yüksekliği 50-60 metreye kadar çıkan kayalıklar bölgeyi ikiye ayıran bir görüntü veriyor.

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