Sivas'ta korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Sivas'ın Suşehri ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün uçuruma yuvarlandığı feci kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA / İHA
Kaza bugün saat 04.55 sıralarında, Sivas’ın Suşehri ilçesi Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde meydana geldi. Şanlıurfa’dan Ordu iline seyir halinde olan ve içinde fındık işçileri bulunan minibüs, sürücüsü A.Y.’nin direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu uçurumdan yuvarlandı.
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Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
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İlk belirlemelere göre 3 işçi öldü, 4’ü ağır 18 işçi yaralandı. Kazada parçalanan minibüs kaldırıldığında 12 yaşındaki İ.E.’nin de cesedine ulaşıldı. Ölü sayısı 4’e yükseldi.
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Yaralılar hava ambulansı ve kara ambulansı ile Sivas’ta ki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
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