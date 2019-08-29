Sivas'taki HES felekatinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde D-100 karayolu yakınındaki Hidroelektrik Santrali'nin (HES) kanalı patladı. Patlama sonrası karayolu sular altında kaldı. Yoldan geçen 1 kamyon ve 1 otomobil suya kapılarak sürüklendi. Devrilen otomobildeki 5 kişi ile kamyon sürücüsü yaralandı.
Olay sonrası bölgeye gelerek incelemelerde bulunan ve yetkililerden bilgi alan Sivas Valisi Salih Ayhan, can kaybı olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, 6 kişinin yaralandığını söyledi. Olayın araştırılacağını ve üzerine gidileceğini söyleyen Vali Ayhan, "Yoldan emin olana kadar, trafik akış düzenli bir şekilde sağlanana kadar da yolu trafiğe açmayacağız" dedi.
Olay, gece saat 00.30 sıralarında Koyulhisar ilçesine bağlı Akseki köyü yakınlarında meydana geldi. D-100 karayolu yakınındaki Hidroelektrik Santralinin kanalı belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlama sonrası HES yakınındaki D-100 karayolu sular altında kalırken bur sırada yoldan geçen 1 kamyon ve 1 otomobil suya kapıldı. Olayı gören çevredekiler vatandaşlar durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye ayrıca suya kapılan vatandaşları kurtarmak için Suşehri ve Koyulhisar itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede yapılan müdahale sonrası araçlarıyla birlikte suya kapılan kamyonet şoförü Müslüm Çelik (66) ile otomobildeki aynı aileden sürücü Ensar (35), Nusret (31), Aydanur (15), Nafiye (59) ve Ezgi Kula (9) kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Patlama sonrası D-100 Karayolu, sel sularının getirdiği çamur ve kaya parçaları nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Bölgede Karayolları ile Suşehri ve Koyulhisar belediyelerine bağlı ekipler de yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların sabaha kadar süreceği, yol tamamen temizlenmeden yolun açılmayacağı öğrenildi.