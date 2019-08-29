Sivas'taki HES felekatinin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Olay, gece saat 00.30 sıralarında Koyulhisar ilçesine bağlı Akseki köyü yakınlarında meydana geldi. D-100 karayolu yakınındaki Hidroelektrik Santralinin kanalı belirlenemeyen bir sebepten dolayı patladı. Patlama sonrası HES yakınındaki D-100 karayolu sular altında kalırken bur sırada yoldan geçen 1 kamyon ve 1 otomobil suya kapıldı. Olayı gören çevredekiler vatandaşlar durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye ayrıca suya kapılan vatandaşları kurtarmak için Suşehri ve Koyulhisar itfaiye ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.