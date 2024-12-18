''Sivil polisiz'' deyip hamile kadını götürmek istediler; kocası gelince dehşet saçtılar

'KURŞUN TELEFONA İSABET ETTİ'

Bacağından vurulan İ.Ş., “Dün saat 15.30 sıralarında eşim arkasından takip eden bir kişi tarafından tacize uğradı. Kendini sivil polis olarak tanıtıyor. 'Gelmek zorundasınız' diyor. Oradan çıkan bir esnaf bunun böyle olmayacağını polis ise eğer kimliğini göstermesi gerektiğini söylüyor. O da 'Sizlik bir sorun yok, ben polisim kimlik göstermeyeceğim' diyor. Ondan sonra orada esnaf sahip çıktığı için sivil polis denen şahıs gidiyor. Ben daha sonra olay yerine gidiyorum. Kurşunlandığım yerde o şahsı görüyorum. Sonra koluna giriyorum, 'Madem sivil polissiniz, bana kimliğini gösterin. Benimle uğraşmayın, sorunuz kötü olur' dedim 'O insan benim eşim, gebe. Yani ne olursa olsun bana bir açıklama yapılabilir, polis iseniz kimliğinizi gösterin. Değilseniz de sebebini söyleyin' dedim. Orada aramızda tartışma çıktı, kavga ettik. Beni vuran şahıs sorgusuz sualsiz silahını çıkardı. Ben de silahını çıkarttığını görünce silahına sarıldım. Ön cebime isabet etti. Allahtan da orada telefonun varmış da telefona isabet etti. Telefon parçaları, bacağımda ve telefon darbesiyle beraber bacaktaki kaba kemik kırılıyor. 5 gün içerisinde ameliyata geçeceğim. Tanımıyoruz şahsı" dedi.