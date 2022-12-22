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  4. Siyasi yasak sonrası dikkat çeken Ekrem İmamoğlu anketi

Siyasi yasak sonrası dikkat çeken Ekrem İmamoğlu anketi

BUPAR Araştırma Başkanı Erdal Akaltun, hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkeme kararına yönelik kamuoyu anketi sonuçlarını açıkladı.

Siyasi yasak sonrası dikkat çeken Ekrem İmamoğlu anketi - Resim: 1

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti.

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Siyasi yasak sonrası dikkat çeken Ekrem İmamoğlu anketi - Resim: 2

BUPAR Araştırma Başkanı Erdal Akaltun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve siyasi yasak kararına yönelik araştırma sonuçlarını TELE1'de Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu Anında Manşet programında açıkladı. 

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Siyasi yasak sonrası dikkat çeken Ekrem İmamoğlu anketi - Resim: 3

16-17 Aralık tarihinde gerçekleştirilen anket sonuçları İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Aydın, Mardin, Denizli, Malatya ve Ordu olmak üzere bin 750 kişinin katılımıyla ortaya çıktı.

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Siyasi yasak sonrası dikkat çeken Ekrem İmamoğlu anketi - Resim: 4

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı duyup duymadığı sorulan vatandaşların yüzde 89.5'i evet yanıtı verirken, yüzde 10,5 kişi duymadığını söyledi.

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