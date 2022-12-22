Siyasi yasak sonrası dikkat çeken Ekrem İmamoğlu anketi
BUPAR Araştırma Başkanı Erdal Akaltun, hakkında 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili mahkeme kararına yönelik kamuoyu anketi sonuçlarını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davada 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak kararı verilmişti.
BUPAR Araştırma Başkanı Erdal Akaltun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası ve siyasi yasak kararına yönelik araştırma sonuçlarını TELE1'de Tuncay Mollaveisoğlu'nun sunduğu Anında Manşet programında açıkladı.
16-17 Aralık tarihinde gerçekleştirilen anket sonuçları İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Aydın, Mardin, Denizli, Malatya ve Ordu olmak üzere bin 750 kişinin katılımıyla ortaya çıktı.
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen cezayı duyup duymadığı sorulan vatandaşların yüzde 89.5'i evet yanıtı verirken, yüzde 10,5 kişi duymadığını söyledi.