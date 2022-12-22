Siyasi yasak sonrası dikkat çeken Ekrem İmamoğlu anketi

16-17 Aralık tarihinde gerçekleştirilen anket sonuçları İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Mersin, Gaziantep, Konya, Kocaeli, Aydın, Mardin, Denizli, Malatya ve Ordu olmak üzere bin 750 kişinin katılımıyla ortaya çıktı.