Siz bakmaya bile cesaret edemeyeceksiniz ama o kedi sever gibi oynuyor
Adana'nın Feke ilçesinde 59 yaşındaki Kazım Karadurak tek tek taşların altında bulduğu akrepler ile oynuyor, üstünde gezdiriyor, görenleri hayrete düşürüyor.
Feke`ye bağlı Paşalı Mahallesi`nde yaşayan, çocukluğunda çobanlık yaparken alıştığı akrepleri elleri ile yakalayan Kazım Karadurak'ın akrepler ile kurduğu dostluğu ve cesareti görenleri hayrete düşüyor.
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Birçok akrebi aynı anda başında, üzerinde ellerinde gezdiren Karadurak cesaretiyle görenleri şaşkına çevirdi.
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Kazım Karadurak'ın kardeşi Ali Karadurak, akrebe kesinlikle dokunamadığını ancak ağabeyinin çocukluğundan beri bunlarla iç içe olduğunu ve ona bir şey olacağından korktuğunu söyledi.
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Kazım Karadurak'ın eniştesi Muhammed Işık ise, "Akrep tehlikeli, ben elimi süremem ama kayınbiraderim üzerinde gezdiriyor. Onlardan cesaret alıyor" diye konuştu.
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