Şizofreni hastasının takıntısı İstanbul'un gizli tarihini açığa çıkardı

İstanbul'da yaşayan şizofreni hastası gayrimüslim bir vatandaş tarafından alınan notlar İstanbul'un bilinmeyen 100 yıllık tarihine dair pek çok bilgi veriyor. Gazete küpürleri ve aldığı günlük notlarla İstanbul'daki yaşamı gözler önüne seren kişinin notları koleksiyoner Aziz Alçiçek'in eline geçti.

