Şizofreni hastasının takıntısı İstanbul'un gizli tarihini açığa çıkardı
İstanbul'da yaşayan şizofreni hastası gayrimüslim bir vatandaş tarafından alınan notlar İstanbul'un bilinmeyen 100 yıllık tarihine dair pek çok bilgi veriyor.
İstanbul'da yaşayan şizofreni hastası gayrimüslim bir vatandaş tarafından alınan notlar İstanbul'un bilinmeyen 100 yıllık tarihine dair pek çok bilgi veriyor. Gazete küpürleri ve aldığı günlük notlarla İstanbul'daki yaşamı gözler önüne seren kişinin notları koleksiyoner Aziz Alçiçek'in eline geçti.
Notları gördüğü anda şaşkınlığını gizleyemediğini söyleyen Alçiçek, '30 yıldır antikayla uğraşıyorum. Koleksiyonerliğimin son 20 yılını günlük hayatta kullanılan evrakları inceleyerek geçirdim. Ancak ömrümde ilk defa böyle bir koleksiyonla karşılaşıyorum.' dedi.
Bursalı antikacının çöpe gidecekken eline geçen notlar, İstanbul’un bilinmeyen 100 yıllık tarihine ışık tutuyor. İstanbul’da yaşayan şizofreni hastası bir gayri müslim vatandaşın gazete küpürlerinden ve günlük hayattan derlediği notlar ortaya çıktı. Notlarda 1850 ve 1940 yılları arasında İstanbul’un günlük yaşantısı anlatılıyor.