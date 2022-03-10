Skandal görüntüler! Minibüs çarptı, belediye personeli sürükleyerek öldürdü

Personel açığa alındı

Öte yandan Odunpazarı Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Bugün sosyal medyada bizleri çok üzen bir görüntü ile karşılaştık. Geçici Hayvan Barınağı yetkilisinin bir sokak köpeğine, belediyemize yakışmayan ve asla onaylamadığımız bir şekilde müdahale etmesi üzerine, ilgili personelin derhal açığa alındığını bildirmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.