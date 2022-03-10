Skandal görüntüler! Minibüs çarptı, belediye personeli sürükleyerek öldürdü
Eskişehir'de bir minibüs köpeğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine giden belediye ekiplerinin boynuna ip bağlayıp yol kenarına sürüklediği köpek öldü. Belediye personelinin açığa alındığı öğrenildi.
75’inci Yıl Mahallesi Estim Toptancılar Sitesi yakınlarında yolun karşısında geçmek isteyen iki köpek bir minibüsün altında kaldı. Köpeklerde biri yan tarafından kaçarak kurtulurken, diğeri ise metrelerce minibüs altında sürüklendi. Yaşanan olay ise an ve an güvenlik kameralarına yansıdı. Köpeklere çarptıktan sonra ise minibüs olay yerinden uzaklaştı.
Köpeğin yaralandığını gören hayvanseverler durumu Odunpazarı Belediyesi Hayvan Barınağı yetkililerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiple görevli bir çalışan, yaralı köpeği boynuna geçirdiği iple sürükleyerek yol kenarına getirdi. Yaşanan bu olayda kameralardan habersiz olan çalışan köpeği araca koyarak uzaklaştı. Tedavi için alınan ve sürüklenen köpek götürüldüğü barınakta öldü. Olay sonrasında hayvanseverler durumu emniyet ve savcılığa bildirdi. Konuyla ilgili incelemenin devam ettiği öğrenildi.
Hayvanları Koruma Yaşam Haklarını Savunma ve Yardımlaşma Derneği (MANCAHANE) Başkanı Nesrin Çiçek, konuya yargıya taşıyacaklarını açıkladı.
Personel açığa alındı
Öte yandan Odunpazarı Belediyesi tarafından sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili yapılan açıklamada; "Bugün sosyal medyada bizleri çok üzen bir görüntü ile karşılaştık. Geçici Hayvan Barınağı yetkilisinin bir sokak köpeğine, belediyemize yakışmayan ve asla onaylamadığımız bir şekilde müdahale etmesi üzerine, ilgili personelin derhal açığa alındığını bildirmek isteriz" ifadeleri kullanıldı.