Skandal olay: Sekreterini çıplak fotoğraflarını çekmeye zorladı
ABD'de bir okul müdürü, sekreterini müstehcen fotoğraflarını çekmeye zorladığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı.
ABD'deki bir lisede, gazete manşetlerine taşınan bir rezalet yaşandı. Mahkeme belgelerine göre, 42 yaşındaki okul müdürü Evelina Medina, pantolonunu ayak bileklerine kadar indirdikten sonra 35 yaşındaki eski sekreter Gisselle Vasquez'den iç çamaşırlı fotoğraflarını çekmesini istedi.
ALDATTIĞI ORTAYA ÇIKMASIN DİYE...
Evli olan Medina'nın, sekreterini ilişki yaşadığı sevgilisine mesaj yazmaya zorladığı da iddialar arasında. Evelina Medina'nın, kocasının mesajlaşmaları bulmaması için sekreterinin telefonunu kullandığı ileri sürüldü.
New York'taki Robert C Dodson Okulu'nda Evelina'nın sekreterliğini üstlenen altı çocuk annesi Vasquez, tacize uğradığını ve sonunda ceza olarak başka bir okula nakledildiğini iddia ediyor. The New York Post'un aktardığına göre, tazminat davası açan Vasquez, "Bana telefonu verip kapıyı kapatmamı istiyordu. Kapıyı kapatıp döndüğümde pantolonunu çoktan indirmiş oluyordu." dedi.
35 yaşındaki sekreter, "Şok oldum. Ne düşüneceğimi bilemedim. Gerçekten dondum kaldım. Ofisinden ayrılırsam bir öğrenci, çalışan veya herhangi biri girebilir diye endişelendim." ifadelerini kullandı.