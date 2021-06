Skandal olay: Sekreterini çıplak fotoğraflarını çekmeye zorladı

New York'taki Robert C Dodson Okulu'nda Evelina'nın sekreterliğini üstlenen altı çocuk annesi Vasquez, tacize uğradığını ve sonunda ceza olarak başka bir okula nakledildiğini iddia ediyor. The New York Post'un aktardığına göre, tazminat davası açan Vasquez, "Bana telefonu verip kapıyı kapatmamı istiyordu. Kapıyı kapatıp döndüğümde pantolonunu çoktan indirmiş oluyordu." dedi.