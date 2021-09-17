Skandal olay: Üç çocuk annesi psikolog, 17 yaşındaki gençle ilişkiye girdi
Avustralya'da yaşayan Amerika asıllı psikolog üç çocuk annesi Jo Wise, dört arkadaşını kaybettikten sonra bunalıma giren ve danışmanlığını yaptığı 17 yaşındaki gençle ilişkiye girdi.
Wise, aylarca danışmanlığını yaptığı gencin evine seans için gitti. Seans bitince ertesi gün kocasının işte olacağını söyleyip bir sonraki seansı kendi evinde yapmayı istediğini ve bu seans için de para almayacağını söyledi.
1 / 9
Ertesi gün bir mekana giden genç alkol aldı. O sırada Wisa, kendisine mesaj atıp evinde kendisini beklediğini söyledi. Wise ve genç evde cinsel ilişkiye girdi.
2 / 9
Arkadaşlarını kaybettikten sonra annesi tarafından tutulan Wise ile seanslarından sonra, gencin durumunda düzelme olmadı.
3 / 9
Durumdan şüphelenen gencin annesi, oğlunun telefonuna bakınca Wise'nin attığı mesajları gördü ve çiftin arasındaki cinsel ilişki ortaya çıktı.
4 / 9