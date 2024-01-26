Skandal sözler: ''Tek bildiğim asrın felaketinin adına yakışır bir deprem olduğu''
Kahramanmaraş'ta yaklaşık 1400 kişinin hayatını kaybettiği Ebrar Sitesi'yle ilgili davada suçlamaları kabul etmeyen sanık A.D., ''Tek bildiğim, asrın felaketinin adına yakışır bir şekilde çok büyük bir deprem oldu'' dedi.
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'teki depremde 57 kişinin yaşamını yitirdiği L Blokla ilgili 3’ü tutuklu,1’i firari 7 kişinin "Bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.
Duruşmada ölenlerin yakınları, taraf avukatları, tutuksuz sanıklar L.T. ve N.K. hazır bulundu. Hakkında yakalama kararı bulunan M.T.’nın katılmadığı duruşmaya tutuklu A.D., F.B.Ö. ve A.Ö. ile başka dosyadan tutuklu olan T.T. kaldıkları cezaevinden SEGBİS sistemiyle katıldı.
"BİNANIN YERİNİ BİLE BİLMİYORUM"
Duruşma, sanıkların savunmasıyla başladı. İlk savunmayı yapan F.B.Ö., suçlamaları kabul etmedi. Binanın proje müellifinin hayatta olmayan M.G. olduğunu belirterek şunları söyledi:
"M.G. benim okul arkadaşımdı. Kendisine güvenip 120 günlük Teknik Uygulama Sorumluluğu (TUS) verdim. İlk sorgumda ruhsatın fotoğrafını telefondan göstermişlerdi ve baktığımda imza ilk etapta benim gibi göründü. Ama daha sonra avukatımın bana getirdiği ruhsat fotokopisine baktığımda imzanın bana ait olmadığını, ruhsatta tahrifat yapıldığını gördüm. Ayrıca ben 2004 yılında büro tescil belgemi yenilememiştim. 15 Şubat 2005’te Adıyaman Belediyesi’nde işe başladım. Benin binanın yıkılmasıyla ilgili sorumluluğum yok. M.G. dışında hiç kimseyi tanımıyorum. Binanın kontrol ve denetimine gitmedim. Binanın yerini bile bilmiyorum.”
"SUÇLU OLMADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"
Binayı inşa eden Zirve Konut Yapı Kooperatifi’nin başkanı A.D. da suçsuz olduğunu söyledi. Ev sahibi olmak için kooperatife üye olduğunu daha sonra seçimde başkan seçildiğini belirten Doğan, kendisini şöyle savundu:
"Buranın mühendisi, mimarı, ustası, yani yönetmeliğin getirdiği her şeyi yapılmıştır. Ben bir öğretmenim, inşaattan anlamam ama kooperatifte gerektirdiği bütün izinler ibralar, toplantılar her şey yapıldı. Tek bildiğim, asrın felaketinin adına yakışır bir şekilde çok büyük bir deprem oldu. Suçlu olmadığımı düşünüyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha devletimize, milletimize, insanlığa yaşatmasın. İlk önce kooperatife üye oldum daha sonra seçimlerde de başkan oldum. Kooperatif bünyesinde herhangi bir müteahhit yok. Biz işten anlamadığımız için paket olarak M.G.’e verdik. Biz sadece kendisine ödemesini yaptık ve kendisi de inşaatı iyice takip etti. Biz sadece mali destek sağladık, yapım aşamasında da sorumluluğu ona verdik.”