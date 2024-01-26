Skandal sözler: ''Tek bildiğim asrın felaketinin adına yakışır bir deprem olduğu''

"SUÇLU OLMADIĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"



Binayı inşa eden Zirve Konut Yapı Kooperatifi’nin başkanı A.D. da suçsuz olduğunu söyledi. Ev sahibi olmak için kooperatife üye olduğunu daha sonra seçimde başkan seçildiğini belirten Doğan, kendisini şöyle savundu:

"Buranın mühendisi, mimarı, ustası, yani yönetmeliğin getirdiği her şeyi yapılmıştır. Ben bir öğretmenim, inşaattan anlamam ama kooperatifte gerektirdiği bütün izinler ibralar, toplantılar her şey yapıldı. Tek bildiğim, asrın felaketinin adına yakışır bir şekilde çok büyük bir deprem oldu. Suçlu olmadığımı düşünüyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha devletimize, milletimize, insanlığa yaşatmasın. İlk önce kooperatife üye oldum daha sonra seçimlerde de başkan oldum. Kooperatif bünyesinde herhangi bir müteahhit yok. Biz işten anlamadığımız için paket olarak M.G.’e verdik. Biz sadece kendisine ödemesini yaptık ve kendisi de inşaatı iyice takip etti. Biz sadece mali destek sağladık, yapım aşamasında da sorumluluğu ona verdik.”