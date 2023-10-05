Skoda fiyat listesi açıklandı: Sıfır otomobilde yeni kampanya
Skoda Türkiye, ekim ayına özel kampanyasını duyurdu. İşte Skoda'nın ekim 2023 güncel fiyat listesi...
Otomobil pazarında ekim ayı ile birlikte başlayan kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Skoda Türkiye, ekim ayına özel kampanyasını duyurdu. Marka, fiyat listesinde herhangi bir değişiklik yapmadı. Ancak müşterilerine kredi desteği sunacağını açıkladı. İşte Skoda'nın ekim kampanyası ve güncel fiyat listesi...
SKODA KAMİQ 2023 FİYAT LİSTESİ
Skoda Kamiq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG, modelinde 200.000 TL için 12 ay %0.99 faiz avantajı veya nakit alım avantajı, diğer Kamiq modellerinde ise 200.000 TL için 12 ay %1.99 faiz avantajı sunuluyor.
Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
Satış fiyatı: 1.199.900 TL
Skoda Kamiq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Satış fiyatı: 1.299.900 TL
Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI 110 PS DSG
Satış fiyatı: 1.347.400 TL
Skoda Kamiq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Satış fiyatı: 1.447.400 TL
SKODA FABİA 2023 FİYAT LİSTESİ
Skoda Fabia modelinde, 200.000 TL için 12 Ay %1,99 faiz avantajı sunuluyor.
Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS
Satış fiyatı: 899.900 TL
Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
Satış fiyatı: 954.900 TL
Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 110 PS DSG
Satış fiyatı: 1.079.900 TL
Skoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Satış fiyatı: 1.279.900 TL
SKODA SCALA 2023 FİYAT LİSTESİ
Skoda Scala modelinde, 200.000 TL için 12 Ay %1,99 faiz avantajı sunuluyor.
Skoda Scala Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG
Satış fiyatı: 1.074.900 TL
Skoda Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
Satış fiyatı: 1.134.900 TL
Skoda Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG
Satış fiyatı: 1.284.900 TL
Skoda Scala Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Satış fiyatı: 1.384.900 TL