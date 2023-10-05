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Skoda fiyat listesi açıklandı: Sıfır otomobilde yeni kampanya

Skoda Türkiye, ekim ayına özel kampanyasını duyurdu. İşte Skoda'nın ekim 2023 güncel fiyat listesi...

Skoda fiyat listesi açıklandı: Sıfır otomobilde yeni kampanya - Resim: 1

Otomobil pazarında ekim ayı ile birlikte başlayan kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Skoda Türkiye, ekim ayına özel kampanyasını duyurdu. Marka, fiyat listesinde herhangi bir değişiklik yapmadı. Ancak müşterilerine kredi desteği sunacağını açıkladı. İşte Skoda'nın ekim kampanyası ve güncel fiyat listesi...

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Skoda fiyat listesi açıklandı: Sıfır otomobilde yeni kampanya - Resim: 2

SKODA KAMİQ 2023 FİYAT LİSTESİ

Skoda Kamiq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG, modelinde 200.000 TL için 12 ay %0.99 faiz avantajı veya nakit alım avantajı, diğer Kamiq modellerinde ise 200.000 TL için 12 ay %1.99 faiz avantajı sunuluyor. 

Skoda Kamiq Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
Satış fiyatı: 1.199.900 TL

Skoda Kamiq Elite 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Satış fiyatı: 1.299.900 TL

Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI 110 PS DSG
Satış fiyatı: 1.347.400 TL

Skoda Kamiq Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Satış fiyatı: 1.447.400 TL

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Skoda fiyat listesi açıklandı: Sıfır otomobilde yeni kampanya - Resim: 3

SKODA FABİA 2023 FİYAT LİSTESİ

Skoda Fabia modelinde, 200.000 TL için 12 Ay %1,99 faiz avantajı sunuluyor. 

Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 95 PS
Satış fiyatı: 899.900 TL

Skoda Fabia Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
Satış fiyatı: 954.900 TL

Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 110 PS DSG
Satış fiyatı: 1.079.900 TL

Skoda Fabia Monte Carlo 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Satış fiyatı: 1.279.900 TL

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Skoda fiyat listesi açıklandı: Sıfır otomobilde yeni kampanya - Resim: 4

SKODA SCALA 2023 FİYAT LİSTESİ

Skoda Scala modelinde, 200.000 TL için 12 Ay %1,99 faiz avantajı sunuluyor.

Skoda Scala Comfort 1.0 TSI 110 PS DSG
Satış fiyatı: 1.074.900 TL

Skoda Scala Elite 1.0 TSI 110 PS DSG
Satış fiyatı: 1.134.900 TL

Skoda Scala Premium 1.0 TSI 110 PS DSG
Satış fiyatı: 1.284.900 TL

Skoda Scala Premium 1.5 TSI ACT 150 PS DSG
Satış fiyatı: 1.384.900 TL

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