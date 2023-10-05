Skoda fiyat listesi açıklandı: Sıfır otomobilde yeni kampanya

Otomobil pazarında ekim ayı ile birlikte başlayan kampanyalara bir yenisi daha eklendi. Skoda Türkiye, ekim ayına özel kampanyasını duyurdu. Marka, fiyat listesinde herhangi bir değişiklik yapmadı. Ancak müşterilerine kredi desteği sunacağını açıkladı. İşte Skoda'nın ekim kampanyası ve güncel fiyat listesi...