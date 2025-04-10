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Skuterla otomobile çarpan sürücü böyle uçtu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde skuter sürücüsü, park halindeki otomobile çarptı. Kazanın ardndan kaçmaya çalışan sürücü, daha sonra geri dönüp skuterine binerek bölgeden uzaklaştı.

Kaynak: DHA
Skuterla otomobile çarpan sürücü böyle uçtu - Resim: 1

Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde 7 Nisan’da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen skuter, park halindeki otomobile çarptı. 

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Skuterla otomobile çarpan sürücü böyle uçtu - Resim: 2

Çarpmanın şiddetiyle savrulup havada taklalar atan sürücü, kazanın şokuyla ayağa kalkıp panikle koşmaya başladı. 

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Skuterla otomobile çarpan sürücü böyle uçtu - Resim: 3

Birkaç adım attıktan sonra geri dönen sürücü, yerdeki skuterini kaldırıp, binerek bölgeden uzaklaştı. 

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Skuterla otomobile çarpan sürücü böyle uçtu - Resim: 4

Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)

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