Skuterla otomobile çarpan sürücü böyle uçtu
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde skuter sürücüsü, park halindeki otomobile çarptı. Kazanın ardndan kaçmaya çalışan sürücü, daha sonra geri dönüp skuterine binerek bölgeden uzaklaştı.
Kaynak: DHA
Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde 7 Nisan’da sürücüsünün ismi öğrenilemeyen skuter, park halindeki otomobile çarptı.
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Çarpmanın şiddetiyle savrulup havada taklalar atan sürücü, kazanın şokuyla ayağa kalkıp panikle koşmaya başladı.
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Birkaç adım attıktan sonra geri dönen sürücü, yerdeki skuterini kaldırıp, binerek bölgeden uzaklaştı.
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Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)
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