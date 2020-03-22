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  3. 22 Mart 2020 13:10

Slovakya'da yeni başbakan yemin töreninde corona virüs önlemi aldı

Slovakya'da yeni başbakan Igor Matovič, devlet başkanı Zuzana Čaputová'ya kabinesini takdim edip yemin ederek resmen göreve başladı. Törene, corona virüse karşı alınan maskeli ve eldivenli önlem damga vurdu.

Slovakya'da yeni başbakan yemin töreninde corona virüs önlemi aldı

Slovakya'nın yeni başbakanı resmen OLANO lideri Igor Matovic oldu.  

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Slovakya'da yeni başbakan yemin töreninde corona virüs önlemi aldı

Slovakya Devlet Başkanı Zuzana Caputova, başbakanlık görevini OLANO lideri Igor Matovic'e verdi. 

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Slovakya'da yeni başbakan yemin töreninde corona virüs önlemi aldı

Yeni atanan başbakan Igor Matovič ve kabinesi, koronavirüse karşı bir önlem olarak yüz maskeleri takan katılımcılarla yapılan bir törenle yemin etti.  

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Slovakya'da yeni başbakan yemin töreninde corona virüs önlemi aldı

Herkesin törende maske takmasıyla aynı zamanda halkın bilinçlendirilmesi de amaçlanıyor. 

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