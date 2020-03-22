Slovakya'da yeni başbakan yemin töreninde corona virüs önlemi aldı
Slovakya'da yeni başbakan Igor Matovič, devlet başkanı Zuzana Čaputová'ya kabinesini takdim edip yemin ederek resmen göreve başladı. Törene, corona virüse karşı alınan maskeli ve eldivenli önlem damga vurdu.
Slovakya Devlet Başkanı Zuzana Caputova, başbakanlık görevini OLANO lideri Igor Matovic'e verdi.
Yeni atanan başbakan Igor Matovič ve kabinesi, koronavirüse karşı bir önlem olarak yüz maskeleri takan katılımcılarla yapılan bir törenle yemin etti.