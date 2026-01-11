SMA'lı Yasmin bebeğin ölümünün araştırılması için soruşturma izni reddedildi
Adana'da 40 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konulan, Dubai’de gördüğü tedavinin ardından döndüğü kentte enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 4 yaşındaki Yasmin bebeğin ölümünün araştırılmasına ilişkin soruşturma izni reddedildi, aile karara itiraz etti.
Adana'nın Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde oturan kurye V.S. (28) ile ev kadını H.S. (27) çiftinin ilk çocukları Yasmin’e, 40 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Teşhis sonrası aile, gen tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattı. Kampanya sürecinde Yasmin, 27 Nisan 2022’de İstanbul’dan tedaviden dönerken ambulansın devrilmesi sonucu yaralandı. Kahramanmaraş merkezli depremlere ise oturdukları 19 katlı binada yakalanan Yasmin, 9 cihaza bağlı halde evinden çıkarıldı. Yasmin’e Mayıs 2023’te tedavi için gerekli para toplandı ve Dubai’de tedavi gördükten sonra kente döndü.
Ailenin mutluluğu kısa sürdü ve evde rahatsızlanan Yasmin, 17 Şubat 2025’te kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktoru tarafından, iddiaya göre; Yasmin’ın evde kullandığı eski solunum cihazının artık kullanılmayacağı, yeni bir cihaza geçileceği söylendi. Gece vardiyasındaki hemşirenin, Yasmin’i yeni solunum cihazına bağladığı ancak cihazı çalıştırmadığı ileri sürüldü. Aile konuyla ilgili şikayette bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kalbi duran Yasmin, 7 aydır tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu’ndaki otopsisinin ardından ailesi tarafından alınan Yasmin’in cenazesi, 4 ay önce Küçükoba Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Bu kapsamda bilirkişiler tarafından yapılan incelemelerde, Yasmin’ın tüm tedavi sürecinin tıbbi, teknolojik ve idari yönden aydınlatılmasının tüm iddialar üzerinden daha kapsamlı bir soruşturma sürecinden sonra mümkün olduğuna ve ileri bir araştırmaya ihtiyaç duyulduğuna kanaat getirildi. Sonuç olarak bilirkişiler, hastanede görevli sorumlu doktor ve hemşire hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiğini bildirdi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin görüşü doğrultusunda hastanede görevli sorumlu doktor ve hemşire hakkında soruşturma izni verilmesi talep edildi. Ancak Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından bu kişilerin hastanın tanı, tetkik, takip ve tedavisinde herhangi bir ihmal ya da kusurunun olmadığı gerekçesiyle soruşturma izni talebinin reddine karar verildi. Adana Adliyesi’ne giderek Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun kararına yönelik itiraz dilekçesi veren aile, burada Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Acılı anne H.S., olayda ihmallerin yaşandığını vurgulayarak, kararın kurul tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. H.S., “Kızım Yasmin, SMA Tip 1 tanılı bir çocuktu ve hayatı solunum cihazlarına, yoğun bakım kararlarına ve saniyelerin bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracağı bir hastalığa sahipti. Ne yazık ki 4 ay önce bir ihmal yüzünden ben çocuğumu toprağın altına verdim. İhmal diyorum çünkü tüm yoğun bakım ekibinin verdiği ifadeler ve çok kısa bir süre sonra sorumlu hemşirenin işten çıkartılması sonucunda küçücük 4 yaşındaki çocuğumun hakkını savunmak için ben aylar öncesinde kendimi yargıya teslim ettim” diye konuştu.
H.S., “Mahkemenin atadığı yüksek elektrik elektronik mühendisi olan bilirkişi, hastaneye inceleme yapmaya gittiğinde doktor beyin verdiği beyanda, ‘Yasmin tek bir cihaza bağlıydı’ dediği için sadece o cihaz ve Yasmin’in ev tipi cihazı arasında inceleme yapıldı. Bu inceleme sonucunda 1 saat 13 dakikalık bağlantı kopukluğu durumu tespit edildi. Aynı zamanda bilirkişi olarak atanan Yüreğir Devlet Hastanesi’nin yaptığı tahkikatta ise doktor beyin, ‘Yasmin hastane cihazına bağlıyken kalbi durdu. Envanterimizde 15 cihaz vardı. Hangi cihaza bağlı olduğu tespit edilemiyor’ yönündeki beyanının ardından da bu cihazların sadece 9’unun log kayıtlarını bilirkişilere gönderdiler. Bu cihazların 6’sının log kayıtları sunulmadı. İncelenen cihazlarda da hasta adı, soyadı gibi bilgiler bulunmuyor. Dolayısıyla bu cihazların hangi hastaya bağlı olup olmadığı da belli değil” ifadelerini kullandı.