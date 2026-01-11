SMA'lı Yasmin bebeğin ölümünün araştırılması için soruşturma izni reddedildi

Bu kapsamda bilirkişiler tarafından yapılan incelemelerde, Yasmin’ın tüm tedavi sürecinin tıbbi, teknolojik ve idari yönden aydınlatılmasının tüm iddialar üzerinden daha kapsamlı bir soruşturma sürecinden sonra mümkün olduğuna ve ileri bir araştırmaya ihtiyaç duyulduğuna kanaat getirildi. Sonuç olarak bilirkişiler, hastanede görevli sorumlu doktor ve hemşire hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiğini bildirdi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin görüşü doğrultusunda hastanede görevli sorumlu doktor ve hemşire hakkında soruşturma izni verilmesi talep edildi. Ancak Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından bu kişilerin hastanın tanı, tetkik, takip ve tedavisinde herhangi bir ihmal ya da kusurunun olmadığı gerekçesiyle soruşturma izni talebinin reddine karar verildi. Adana Adliyesi’ne giderek Mesleki Sorumluluk Kurulu’nun kararına yönelik itiraz dilekçesi veren aile, burada Demirören Haber Ajansı’na açıklamalarda bulundu. Acılı anne H.S., olayda ihmallerin yaşandığını vurgulayarak, kararın kurul tarafından yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. H.S., “Kızım Yasmin, SMA Tip 1 tanılı bir çocuktu ve hayatı solunum cihazlarına, yoğun bakım kararlarına ve saniyelerin bile geri dönüşü olmayan sonuçlar doğuracağı bir hastalığa sahipti. Ne yazık ki 4 ay önce bir ihmal yüzünden ben çocuğumu toprağın altına verdim. İhmal diyorum çünkü tüm yoğun bakım ekibinin verdiği ifadeler ve çok kısa bir süre sonra sorumlu hemşirenin işten çıkartılması sonucunda küçücük 4 yaşındaki çocuğumun hakkını savunmak için ben aylar öncesinde kendimi yargıya teslim ettim” diye konuştu.