HES kodu almak için 3 yöntem! İşte adım adım yapmanız gerekenler
Koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarında ve tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunlu oldu. İşte adım adım HES kodu almak için yapmanız gerekenler...
İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre, şehir içi toplu ulaşım araçlarında, kişiselleştirilmiş akıllı seyahat kartı kullanılan şehirler ile ülke genelindeki kamu, özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi.
Peki HES kodu nasıl alınır? HES kodu almanın öne çıkan üç farklı yöntemi bulunuyor. İşte adım adım yapmanız gerekenler…
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