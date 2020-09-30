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  3. 30 Eylül 2020 13:52

HES kodu almak için 3 yöntem! İşte adım adım yapmanız gerekenler

Koronavirüsle mücadele kapsamında toplu ulaşım araçlarında ve tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunlu oldu. İşte adım adım HES kodu almak için yapmanız gerekenler...

HES kodu almak için 3 yöntem! İşte adım adım yapmanız gerekenler

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye göre, şehir içi toplu ulaşım araçlarında, kişiselleştirilmiş akıllı seyahat kartı kullanılan şehirler ile ülke genelindeki kamu, özel tüm konaklama tesislerine kabullerde HES kodu zorunluluğu getirildi.

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HES kodu almak için 3 yöntem! İşte adım adım yapmanız gerekenler

Peki HES kodu nasıl alınır? HES kodu almanın öne çıkan üç farklı yöntemi bulunuyor. İşte adım adım yapmanız gerekenler…

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HES kodu almak için 3 yöntem! İşte adım adım yapmanız gerekenler

HAYAT EVE SIĞAR UYGULAMASI
HES kodu için "Hayat Eve Sığar" mobil uygulaması üzerinden "HES kodu işlemleri" bölümüne girin.

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HES kodu almak için 3 yöntem! İşte adım adım yapmanız gerekenler

Ardından "HES kodu oluştur" butonuna tıklayın ve kod kullanım süresi seçerek HES kodu oluşturun.

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