  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Şoförün unutkanlığı öldürüyordu! İstanbul'un göbeğinde şoke eden kaza

Şoförün unutkanlığı öldürüyordu! İstanbul'un göbeğinde şoke eden kaza

İstanbul Taksim'de şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs metrelerce kayarak ağaca çarptı. Minibüste bulunan 5 turist kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı kameralara yansıdı.

Kaynak: DHA
Şoförün unutkanlığı öldürüyordu! İstanbul'un göbeğinde şoke eden kaza - Resim: 1

Olay, 16 Ocak Cuma günü saat 09.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şöför Hakan B., 5 turisti aldıktan sonra  minibüsle otelin önüne geldi. 

1 / 10
Şoförün unutkanlığı öldürüyordu! İstanbul'un göbeğinde şoke eden kaza - Resim: 2

Araçtan inen Hakan B. iddiaya göre el frenini çekmedi. Şoför valizleri indirmek için bagajı açtığı sırada minibüs kaymaya başladı. 

2 / 10
Şoförün unutkanlığı öldürüyordu! İstanbul'un göbeğinde şoke eden kaza - Resim: 3

Minibüs içinde bulunan 5 turistle metrelerce kayarak kaldırıma çıktı ardından da ağaca çarparak durabildi.

3 / 10
Şoförün unutkanlığı öldürüyordu! İstanbul'un göbeğinde şoke eden kaza - Resim: 4

TURİST DOLU MİNİBÜS AĞACA ÇARPTI

Minibüste bulunan yolcular kazadan yara almadan kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün kapısı açık şekilde hareket ettiği anlar görülüyor. Minibüs metrelerce kayarak kaldırıma çıkıyor ardından da kaldırımdaki ağaça çarparak duruyor. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İnceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili rapor tuttu.

4 / 10