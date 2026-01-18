Şoförün unutkanlığı öldürüyordu! İstanbul'un göbeğinde şoke eden kaza
İstanbul Taksim'de şoförünün el frenini çekmeyi unuttuğu minibüs metrelerce kayarak ağaca çarptı. Minibüste bulunan 5 turist kazayı yara almadan atlatırken, kaza anı kameralara yansıdı.
Olay, 16 Ocak Cuma günü saat 09.15 sıralarında Beyoğlu Taksim Şehit Muhtar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre şöför Hakan B., 5 turisti aldıktan sonra minibüsle otelin önüne geldi.
Araçtan inen Hakan B. iddiaya göre el frenini çekmedi. Şoför valizleri indirmek için bagajı açtığı sırada minibüs kaymaya başladı.
Minibüs içinde bulunan 5 turistle metrelerce kayarak kaldırıma çıktı ardından da ağaca çarparak durabildi.
TURİST DOLU MİNİBÜS AĞACA ÇARPTI
Minibüste bulunan yolcular kazadan yara almadan kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün kapısı açık şekilde hareket ettiği anlar görülüyor. Minibüs metrelerce kayarak kaldırıma çıkıyor ardından da kaldırımdaki ağaça çarparak duruyor. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İnceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili rapor tuttu.