Şoförün unutkanlığı öldürüyordu! İstanbul'un göbeğinde şoke eden kaza

TURİST DOLU MİNİBÜS AĞACA ÇARPTI

Minibüste bulunan yolcular kazadan yara almadan kurtulurken, araç kullanılamaz hale geldi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde minibüsün kapısı açık şekilde hareket ettiği anlar görülüyor. Minibüs metrelerce kayarak kaldırıma çıkıyor ardından da kaldırımdaki ağaça çarparak duruyor. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. İnceleme yapan polis ekipleri kazayla ilgili rapor tuttu.