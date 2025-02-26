Soğuk hava seraları vurdu: Sebze fiyatlarında rekor artış

SOĞUK KIZARMAYI ENGELLEDİ

Antalya hal esnafından ATB ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Cüneyt Doğan ise Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği'nin 14- 26 Şubat tarihlerine ilişkin toptancı hal ürün fiyat listelerini paylaştı. 1 haftalık soğuk nedeniyle domateste çok bir zarar olmadığını ancak ürün hasadının ciddi oranda azaldığını belirten Cüneyt Doğan, "Seralarda soğuktan domates kızaramadı. Genel olarak tüm ürünler için de geçerli. Büyüyemedi veya olgunlaşamadı. Soğuk; domatesin kızarması, olgunlaşmasını yavaşlatıyor. Havaların ısınmasıyla belki 1 hafta, 10 gün sonra tekrar toparlayabilir. Burada ihracat da önemli, başka ülkelerden daha ucuza mal geliyordu. Soğuk oralarda da etkili oldu mu bilmiyoruz, ona göre pazarın fiyatları oturur" diye konuştu.