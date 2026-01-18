Soğuk havada kaynar su testi yapan esnaf hayatının şokunu yaşadı

Sivas'ta etkili olan soğuk havayı sosyal medyadaki takipçilerine göstermek için yaptığı deney sırasında yaralandığını söyleyen ve talihsiz bir kaza yaşadığını belirten Y., "Sıcak su ile test yapıyordum, dışarıda hava sıfırın altında 20 dereceydi. Semaverden direkt suyu aldım ve demliğe doldurdum. Gökyüzüne atmak isterken dengemi toparlayamadım ve su vücuduma geldi. Vücudumda yanıklar oluştu. Su havada buz tutar diye düşündüm ama maalesef kendimizi yaktık. Lütfen bu konuda daha dikkatli olalım" dedi. (DHA)