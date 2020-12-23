Söğüt'teki dev altın rezervinin bulunduğu saha görüntülendi
Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait Bilecik Söğüt'teki maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi. Rezervin parasal değeri yaklaşık 46 milyar lira. Haberle birlikte firmanın hisseleri de tavan yaptı.
Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgaz rezervinin ardından bir iyi haber daha geldi.
Tarım Kredi iştiraki Gübretaş'a ait Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın varlığı tespit edildi.
GÜBRETAŞ HİSSE FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Rezerv haberi GUBRF hisselerine de olumlu yansıdı. Firmanın hisseleri yüzde 10'a yakın artışla 51 liranın üzerini gördü.
YAKLAŞIK DEĞER 46 MİLYAR LİRA
Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü ve Gübretaş Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Poyraz konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bugünkü fiyatlar üzerinden rezervin yaklaşık 6 milyar dolar (46 milyar lira) değerinde olduğunu söyleyen Poyraz, şunları kaydetti: "Borsaya bildirdiğimiz raporda da sahada yaklaşık 3,5 milyon ons kaynak olduğu ortaya konuldu. Bunun da 1 milyon 920 bin onsunun kesinleşmiş, şu anda çıkarılmaya hazır altın rezervi olduğu ortaya konuyor. Ayrıca 1,6 milyon onsun da kaynak olarak yüzde 83 oranında rezerve dönüşeceğinin tespiti yapılıyor. Bu miktarı da hesaba katınca Söğüt altın madeni sahasında yaklaşık 3,2 milyon ons civarında altın varlığından bahsedebiliriz. Bugünkü fiyatlar üzerinden bunu da değer olarak ortaya koymaya kalktığımızda yaklaşık 6 milyar dolar civarında bir değerden bahsediyoruz."