ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu
ŞOK 18 Temmuz indirimleri arasında züccaciye, tekstil ürünleri gibi sürpriz kampanyalar yer alıyor.
180 Lt Çift Modlu Derin Dondurucu • Blok Kapak • Hızlı dondurma tuşu • Kapak iç aydınlatma • Gofrajlı alüminyum iç gövde • Dolap içi yerleşim ve kullanım kolaylığı sağlayan separatör • 177 LT Net Hacim • Kapak Kilidi • Tel Sepet
Jetmix El Mikseri • 400W Güç • 5 hız kademeli • 4 Renk seçeneği • 1.1 mt. elektrik kablosu • Paslanmaz krom kaplama metal yoğurma, çırpma ucu • Kullanımı kolay, hafif ve pratik tasarım