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  3. 18 Temmuz 2020 10:10

ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

 ŞOK 18 Temmuz indirimleri arasında züccaciye, tekstil ürünleri gibi sürpriz kampanyalar yer alıyor.

ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

180 Lt Çift Modlu Derin Dondurucu • Blok Kapak • Hızlı dondurma tuşu • Kapak iç aydınlatma • Gofrajlı alüminyum iç gövde • Dolap içi yerleşim ve kullanım kolaylığı sağlayan separatör • 177 LT Net Hacim • Kapak Kilidi • Tel Sepet

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ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Jetmix El Mikseri • 400W Güç • 5 hız kademeli • 4 Renk seçeneği • 1.1 mt. elektrik kablosu • Paslanmaz krom kaplama metal yoğurma, çırpma ucu • Kullanımı kolay, hafif ve pratik tasarım

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ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Cam Kapaklı Çelik Tencere • 14 cm Cam Kapaklı Çelik Sahan • 16 cm

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ŞOK 18 Temmuz aktüel ürünler kataloğu

Dolap İçi Raf • 27,5x31,5x15 cm

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