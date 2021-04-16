Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte tüm detaylar
Alınan yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 19.00 itibarıyla tüm Türkiye'de başladı.
İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri göz önünde bulundurularak, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nda alınan kararlar doğrultusunda yayımlanan genelgeyle kısıtlamanın detaylarını duyurmuştu. Bu kararla koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 19 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.
KISITLAMA İLE İLGİLİ TÜM DETAYLAR...
Bakanlıktan yapılan açıklamada, genelgede, salgınla mücadele sürecinin temel prensipleri temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu'nun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirildiği belirtildi.
Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde uygulanacak.
Genelgede kısmi kapanmaya yönelik alınan tedbirler şöyle sıralandı: Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.