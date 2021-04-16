Sokağa çıkma kısıtlaması başladı! İşte tüm detaylar

Genelgede kısmi kapanmaya yönelik alınan tedbirler şöyle sıralandı: Hafta içerisinde yer alan günlerde 19.00­-05.00 saatleri arasında, hafta sonları ise cuma günleri saat 19.00'da başlayıp, cumartesi ve pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacak.