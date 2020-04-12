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  3. 12 Nisan 2020 20:01

Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu uygulanacak mı?

Koronavirüs salgını kontrol altına alınana kadar hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğine dair soruyu yanıtlayan Bilim Kurulu üyeleri, bu ihtimalin gündemde olduğunu belirtti. Farklı formüllerin de konuşulduğunu belirten uzmanlar "Hastalığı önlemenin en iyi yolu insanların birbirleriyle temasını engellemek" dedi.

Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu uygulanacak mı?

Salgın sürecinde ilk kez bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının kalıcı olup olmayacağı merak edilirken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri durumu değerlendirdi. 

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Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu uygulanacak mı?

Uzmanlar, Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, Prof. Dr. İlhami Çelik, "İlerleyen dönemde başka hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı ihtimali olabilir tabii ki. Hastalığı önlemenin en iyi yolu insanların birbirleriyle temasını engellemek. Bunun için de alınabilecek önlemin en basiti sokağa çıkma yasağı. İnsanlar nefes alıyorlarsa ve teması kesmiyorlarsa başkasına bulaştırma riski her zaman var" dedi. Çelik, yasağın diğer illerde de uygulanabileceğini belirtti.

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Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu uygulanacak mı?

'4 gün serbest 3 gün yasak' önerisi  Prof. Dr. Levent Yamanel de, "Eğer gerekirse yeniden hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanabilir. Tabii ki bu öneri Bilim Kurulu’na ait. Daha önce de konuşulmuş konulardı. Diğer illerin verileri de kontrol edilerek sokağa çıkma yasağı kararı verilip verilmeyeceği değerlendirilir" dedi. 

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Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu uygulanacak mı?

‘4 gün serbest olsun 3 gün yasak’ önerisini de uzun zamandır konuştuklarını belirten Yamanel, "Gerekli olduğu durumlarda devreye girecek tedbirler bunlar. Sokağa çıkma yasağı vatandaşlarımızda heyecan yaratmamalı. Kararlar onların sağlığı için alınıyor" diye konuştu.

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