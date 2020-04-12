Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu uygulanacak mı?
Koronavirüs salgını kontrol altına alınana kadar hafta sonları sokağa çıkma yasağı ilan edilip edilmeyeceğine dair soruyu yanıtlayan Bilim Kurulu üyeleri, bu ihtimalin gündemde olduğunu belirtti. Farklı formüllerin de konuşulduğunu belirten uzmanlar "Hastalığı önlemenin en iyi yolu insanların birbirleriyle temasını engellemek" dedi.
Salgın sürecinde ilk kez bu hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağının kalıcı olup olmayacağı merak edilirken, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyeleri durumu değerlendirdi.
Uzmanlar, Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, Prof. Dr. İlhami Çelik, "İlerleyen dönemde başka hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı ihtimali olabilir tabii ki. Hastalığı önlemenin en iyi yolu insanların birbirleriyle temasını engellemek. Bunun için de alınabilecek önlemin en basiti sokağa çıkma yasağı. İnsanlar nefes alıyorlarsa ve teması kesmiyorlarsa başkasına bulaştırma riski her zaman var" dedi. Çelik, yasağın diğer illerde de uygulanabileceğini belirtti.
'4 gün serbest 3 gün yasak' önerisi Prof. Dr. Levent Yamanel de, "Eğer gerekirse yeniden hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanabilir. Tabii ki bu öneri Bilim Kurulu’na ait. Daha önce de konuşulmuş konulardı. Diğer illerin verileri de kontrol edilerek sokağa çıkma yasağı kararı verilip verilmeyeceği değerlendirilir" dedi.