Sokağa çıkma yasağı her hafta sonu uygulanacak mı?

Uzmanlar, Hürriyet gazetesinden Meltem Özgenç'in haberine göre, Prof. Dr. İlhami Çelik, "İlerleyen dönemde başka hafta sonlarında da sokağa çıkma yasağı ihtimali olabilir tabii ki. Hastalığı önlemenin en iyi yolu insanların birbirleriyle temasını engellemek. Bunun için de alınabilecek önlemin en basiti sokağa çıkma yasağı. İnsanlar nefes alıyorlarsa ve teması kesmiyorlarsa başkasına bulaştırma riski her zaman var" dedi. Çelik, yasağın diğer illerde de uygulanabileceğini belirtti.