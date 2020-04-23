Sokağa çıkma yasağı maaştan ya da yıllık izinden kesilir mi?
İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağında kimlerin çalışacağı açıklandı. Bu kişilerin dışında tüm çalışanlar yasak dönemi işe gidemeyecek. Bu dönemde maaşlarını tam alabilecekler mi?
İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağında kimlerin çalışacağı açıklandı. Bu kişilerin dışında tüm çalışanlar yasak dönemi işe gidemeyecek. Bu dönemde maaşlarını tam alabilecekler mi?
SÜREYE DİKKAT! Sokağa çıkma yasağı hem işveren hem de çalışan için zorlayıcı bir neden olarak sayılıyor. Burada da önemli olan süre, 1 hafta. Zorlayıcı nedenden dolayı çalışamama süresi bir haftayı geçerse durum değişiyor.
Eğer, sokağa çıkma yasağı bir haftadan uzun sürerse ve çalışan bir haftadan uzun süre işe gelemezse, işveren o bir hafta boyunca çalışana yarım maaş öder.