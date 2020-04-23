Sokağa çıkma yasağı maaştan ya da yıllık izinden kesilir mi?

SÜREYE DİKKAT! Sokağa çıkma yasağı hem işveren hem de çalışan için zorlayıcı bir neden olarak sayılıyor. Burada da önemli olan süre, 1 hafta. Zorlayıcı nedenden dolayı çalışamama süresi bir haftayı geçerse durum değişiyor.