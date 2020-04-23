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  3. 23 Nisan 2020 12:01

Sokağa çıkma yasağı maaştan ya da yıllık izinden kesilir mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağında kimlerin çalışacağı açıklandı. Bu kişilerin dışında tüm çalışanlar yasak dönemi işe gidemeyecek. Bu dönemde maaşlarını tam alabilecekler mi?

Sokağa çıkma yasağı maaştan ya da yıllık izinden kesilir mi?

İçişleri Bakanlığı tarafından sokağa çıkma yasağında kimlerin çalışacağı açıklandı. Bu kişilerin dışında tüm çalışanlar yasak dönemi işe gidemeyecek. Bu dönemde maaşlarını tam alabilecekler mi?

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Sokağa çıkma yasağı maaştan ya da yıllık izinden kesilir mi?

SÜREYE DİKKAT! Sokağa çıkma yasağı hem işveren hem de çalışan için zorlayıcı bir neden olarak sayılıyor. Burada da önemli olan süre, 1 hafta. Zorlayıcı nedenden dolayı çalışamama süresi bir haftayı geçerse durum değişiyor.

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Sokağa çıkma yasağı maaştan ya da yıllık izinden kesilir mi?

Eğer, sokağa çıkma yasağı bir haftadan uzun sürerse ve çalışan bir haftadan uzun süre işe gelemezse, işveren o bir hafta boyunca çalışana yarım maaş öder.

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Sokağa çıkma yasağı maaştan ya da yıllık izinden kesilir mi?

Eğer süre bir haftayı geçerse o zaman işveren ücret ödemek zorunda değil. Bir haftadan sonra da işveren, çalışanın iş sözleşmesini tek taraflı sonlandırabilir. İş kanunu, işverene bu hakkı tanıyor.

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