Sokağa çıkma yasağı öncesi su kuyruğu oluştu

İçinde mesire alanı da bulunan fabrikada kaynağından 19 litrelik her bidon 2,5 lira karşılığında dolduruluyor. Yanlarında çok sayıda galon ve bidon getirip araçlarıyla Hamamlıkızık’a akın eden Bursalılar, Cumalıkızık ve Değirmenönü kadar uzayan kuyruk oluşturdular.

