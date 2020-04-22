Sokağa çıkma yasağı öncesi su kuyruğu oluştu
31 ilde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi Bursa'da binlerce kişi Uludağ'dan gelen kaynak sudan alabilmek için kuyruğa girdi.
Bursalılar Uludağ’ın kaynak sularını Hamamlıkızık’taki fabrikanın bahçesinde oluşturulan 90 farklı çeşmeden istedikleri kadar doldurabiliyor.
İçinde mesire alanı da bulunan fabrikada kaynağından 19 litrelik her bidon 2,5 lira karşılığında dolduruluyor. Yanlarında çok sayıda galon ve bidon getirip araçlarıyla Hamamlıkızık’a akın eden Bursalılar, Cumalıkızık ve Değirmenönü kadar uzayan kuyruk oluşturdular.
Kaliteli içme suyundan alabilmek için neredeyse araçlarıyla 2 saat kuyrukta bekleyen Bursalılar, Ramazan ve sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde bütün bidonları doldurmak istediklerini ifade ettiler. Sırası gelip de fabrikaya ulaşanlar bidon sayısına göre 8-10 dakika gibi kısa sürede işini görüp ücretini ödedikten sonra su fabrikasından ayrılıyor.