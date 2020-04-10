Sokağa çıkma yasağı sonrası fırın ve marketlere akın ettiler !

İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu gece saat 24.00’den başlayıp 12 Nisan saat 24.00’e kadar devam edecek olan 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.