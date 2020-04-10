Sokağa çıkma yasağı sonrası fırın ve marketlere akın ettiler !
Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki gün sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul’da vatandaşlar fırınlara akın etti.
Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar ATM, fırın ve bakkallara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.
İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu gece saat 24.00’den başlayıp 12 Nisan saat 24.00’e kadar devam edecek olan 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.