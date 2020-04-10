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  3. 10 Nisan 2020 22:45

Sokağa çıkma yasağı sonrası fırın ve marketlere akın ettiler !

Koronavirüs tedbirleri kapsamında iki gün sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul’da vatandaşlar fırınlara akın etti.

Sokağa çıkma yasağı sonrası fırın ve marketlere akın ettiler !

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta 48 saat süreyle geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağının ardından vatandaşlar ATM, fırın ve bakkallara akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

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Sokağa çıkma yasağı sonrası fırın ve marketlere akın ettiler !

İçişleri Bakanlığı yeni bir genelge yayınlayarak yeni tip korona virüs (Covid-19) önlemleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta bu gece saat 24.00’den başlayıp 12 Nisan saat 24.00’e kadar devam edecek olan 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

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Sokağa çıkma yasağı sonrası fırın ve marketlere akın ettiler !

Haberi alan vatandaşlar ATM, fırın ve bakkal önlerine akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.

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Sokağa çıkma yasağı sonrası fırın ve marketlere akın ettiler !

Bazı vatandaşlar ise sokağa çıkma yasağı başlamadan yakınlarının yanına gitmek için yola koyulurken, trafikte yoğunluklar oluşmaya başladı.

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