Sokağa çıkma yasağına rağmen kahvehanede oyun oynarken yakalandılar

Kahvehaneye giren polisler içeride bulunan 10 kişinin sokağa çıkma ve bu tür yerlerin kapatılması yasaklarına rağmen içeride oyun oynadığını tespit etti. Bu kişiler hakkında 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan 3180'er TL para cezası kesilerek kahvehane mühürlendi.