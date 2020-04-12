SON DAKİKA
İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA ETTİ
TÜRKİYE’DE KORONAVİRÜSTEN CAN KAYBI 1.198’E YÜKSELDİ
  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 12 Nisan 2020 20:01

Sokağa çıkma yasağına rağmen kahvehanede oyun oynarken yakalandılar

Koronavirüs nedeniyle 48 saatliğine sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ederken, Esenyurt'ta kahvehanede bir araya gelerek oyun oynayan 10 kişiye kişi başı 3180 TL para cezası kesildi.

Sokağa çıkma yasağına rağmen kahvehanede oyun oynarken yakalandılar

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro polisleri sokağa çıkma yasağı sürerken Güzelyurt Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin açık olduğunu belirledi.

1/ 6
Sokağa çıkma yasağına rağmen kahvehanede oyun oynarken yakalandılar

Kahvehaneye giren polisler içeride bulunan 10 kişinin sokağa çıkma ve bu tür yerlerin kapatılması yasaklarına rağmen içeride oyun oynadığını tespit etti. Bu kişiler hakkında 1593 Sayılı Hıfzıssıhha Kanununa Muhalefet suçundan 3180'er TL para cezası kesilerek kahvehane mühürlendi.   

2/ 6
Sokağa çıkma yasağına rağmen kahvehanede oyun oynarken yakalandılar

3/ 6
Sokağa çıkma yasağına rağmen kahvehanede oyun oynarken yakalandılar

4/ 6
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM