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  3. 23 Nisan 2020 16:01

Sokağa çıkma yasağında, aşırı alkollü vatandaş kaldırımda sızdı

Seyhan ilçesindeki Girne Bulvarı'nda, sokağa çıkma yasağı kapsamında devriye gezen motorize yunus ekipleri, Sabancı Merkez Camii'nin karşısındaki kaldırımda bir vatandaşın hareketsiz yattığını fark etti.

Sokağa çıkma yasağında, aşırı alkollü vatandaş kaldırımda sızdı

Seyhan ilçesindeki Girne Bulvarı'nda, sokağa çıkma yasağı kapsamında devriye gezen motorize yunus ekipleri, Sabancı Merkez Camii'nin karşısındaki kaldırımda bir vatandaşın hareketsiz yattığını fark etti.

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Sokağa çıkma yasağında, aşırı alkollü vatandaş kaldırımda sızdı

Nabzının attığı belirlenen vatandaş için ambulans istendi.

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Sokağa çıkma yasağında, aşırı alkollü vatandaş kaldırımda sızdı

Gelen sağlık ekiplerinin aşırı derecede alkollü olduğunu tespit ettiği vatandaş tüm çabalara rağmen uyandırılamadı.

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Sokağa çıkma yasağında, aşırı alkollü vatandaş kaldırımda sızdı

Kimliği henüz öğrenilemeyen vatandaş, ambulansla hastaneye götürüldü.

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