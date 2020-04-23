Sokağa çıkma yasağında, aşırı alkollü vatandaş kaldırımda sızdı
Seyhan ilçesindeki Girne Bulvarı'nda, sokağa çıkma yasağı kapsamında devriye gezen motorize yunus ekipleri, Sabancı Merkez Camii'nin karşısındaki kaldırımda bir vatandaşın hareketsiz yattığını fark etti.
Seyhan ilçesindeki Girne Bulvarı'nda, sokağa çıkma yasağı kapsamında devriye gezen motorize yunus ekipleri, Sabancı Merkez Camii'nin karşısındaki kaldırımda bir vatandaşın hareketsiz yattığını fark etti.
Gelen sağlık ekiplerinin aşırı derecede alkollü olduğunu tespit ettiği vatandaş tüm çabalara rağmen uyandırılamadı.