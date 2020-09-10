Sokağa sütyensiz çıkan Melisa Döngel olay oldu!
Sen Çal Kapımı dizisinde Ceren Başar karakterini canlandıran Melisa Döngel Nişantaşı'nda objektiflere böyle yakalandı.
Son dönemin genç oyuncularından olan Melisa Döngel dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Melisa Döngel, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Maskeyi çenesinin altında takmasıyla eleştirilen Melisa Döngel sosyal mesafe kuralına ise uydu.
Bir arkadaşıyla birlikte mağazaları dolaşan Döngel, giyim tarzıyla da dikkat çekti. Güzel oyuncu spor tarzıyla ve stüyen takmamasıyla dikkatleri üzerine çekti.
Sütyensiz büstiyer tercihiyle görenleri kendine baktıran Döngel güzelliğiyle de kendine hayran bıraktı.
HANDEL ERÇELLİ DİZİDE MUTSUZ
Snob Magazin'in haberine göre; Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel’in yakın arkadaşı Ceren’i canladıran Melisa Döngel, Erçel ile ortak bir noktalarının olduğu ve geçmişte aynı erkeğe gönül verdikleri ortaya çıkmıştı. Hande Erçel “Aşk Laftan Anlamaz” dizisinde rol aldığı dönem Ekin Mert Daymaz’la aşk yaşamıştı, Melisa Döngel de geçen yaz yakışıklı oyuncuyla aşk yaşayıp ayrılmıştı.
Dizi'de mutsuz olduğu ve istediği ortamı bulamadığı iddia edilen Melisa Döngel'in diziden ayrıldığı konuşuluyor.