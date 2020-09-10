Sokağa sütyensiz çıkan Melisa Döngel olay oldu!

HANDEL ERÇELLİ DİZİDE MUTSUZ

Snob Magazin'in haberine göre; Sen Çal Kapımı dizisinde Hande Erçel’in yakın arkadaşı Ceren’i canladıran Melisa Döngel, Erçel ile ortak bir noktalarının olduğu ve geçmişte aynı erkeğe gönül verdikleri ortaya çıkmıştı. Hande Erçel “Aşk Laftan Anlamaz” dizisinde rol aldığı dönem Ekin Mert Daymaz’la aşk yaşamıştı, Melisa Döngel de geçen yaz yakışıklı oyuncuyla aşk yaşayıp ayrılmıştı.



Dizi'de mutsuz olduğu ve istediği ortamı bulamadığı iddia edilen Melisa Döngel'in diziden ayrıldığı konuşuluyor.

