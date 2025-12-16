''Sokak hayvanlarına iyi bakıyoruz'' demişlerdi... Köpekler açlıktan birbirlerini yedi
Denizli'de sokaklardan toplanarak 'iyi bakıldıkları' iddia edilen, yurt dışı ve içinden yüklü miktarlarda bağışlar toplanan sözde barınakta, köpeklerin açlıktan birbirlerini yedikleri ortaya çıktı.
Denizli'nin Bekilli ilçesinde sokaklardan toplanarak 'iyi bakıldıkları' iddia edilen köpekler için oluşturulan özel yaşam alanında çekilen görüntüler, hayvan sevgisi üzerinden yapılan istismarın en acı örneklerinden birisini ortaya çıkardı.
Video ve görsellerde hayvanların aç bırakıldığı, hasta, yaralı ve bitkin halde oldukları, tedavi edilmedikleri, ölüme terk edildikleri, ölen hayvanların parçalandığı, parçalanan kedi ve köpeklerin diğer kedi ve köpeklere yedirildiği, ölü kedi ve köpeklerin yatak altlarından çıktığı, hayvan leşlerinin açılan çukurlara atıldığı, hasta tavukların, tüyleri dahi yolunmadan bu hayvanlara zorla yedirildiği görüldü.
SOHAYKO Derneği Başkanı Elçin Yasin Yılmaz, gelen görüntüler, tanık beyanları ve belgelerle birlikte barınak sahibi G.E. hakkında resmi suç duyurularını yaptı.
Hayvanların iyi bakılması için kurulan sözde yaşam alanı için Almanya başta olmak üzere yurt dışından çok ciddi bağışlar toplandığı, ancak bu paraların hayvanların bakımına, tedavisine ve yaşam hakkına kullanılmadığına dair güçlü iddiaların ve belgelerin bulunduğu iddia edildi.