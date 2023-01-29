Sokak karavan parkına döndü; mahalleli isyan etti!

Tecem Sitesi'nde oturan doktor Feyza Yağmur, karavanların yerleşim yerlerinden uzakta boş arazide veya karavancılığa müsait alanlara park edilmesi gerektiğini söyledi. Yağmur, 8 yıldır sitede oturduğunu belirtip, "Koronavirüs salgını öncesi Boğaçayı Parkı kuruldu sonrasında karavancılar buraya yerleşti. Sanki onlar için yapıldı. Karavancılar, atıklarını bidonlara dolduruyor, bu da kokuya neden oluyor. Üçüncü kattaki Amerikalı arkadaşım bu nedenle evini satıp gitti. Sağlı sollu karavanlar nedeniyle burada yürüyüş yapmaya korkuyorum" diye konuştu.