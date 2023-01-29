Sokak karavan parkına döndü; mahalleli isyan etti!
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sokağa park edilen karavanlar, mahalleliyi isyan ettirdi. Karavancıların görüntülerinin rahatsız edici olduğunu savunan mahalleli, karavanların başka yere taşınmasını istiyor.
Gürsü Mahallesi 322 Sokak'ta oturanlar, yol üzerinde park halindeki karavanlardan yakınıyor. Karavancıların atık suları yola döktüğünü öne süren, kimilerinin çamaşırları kurutmak için yol kenarlarına astığını söyleyen mahalleli, belediyeye defalarca şikayet ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını kaydetti.
Tecem Sitesi'nde oturan doktor Feyza Yağmur, karavanların yerleşim yerlerinden uzakta boş arazide veya karavancılığa müsait alanlara park edilmesi gerektiğini söyledi. Yağmur, 8 yıldır sitede oturduğunu belirtip, "Koronavirüs salgını öncesi Boğaçayı Parkı kuruldu sonrasında karavancılar buraya yerleşti. Sanki onlar için yapıldı. Karavancılar, atıklarını bidonlara dolduruyor, bu da kokuya neden oluyor. Üçüncü kattaki Amerikalı arkadaşım bu nedenle evini satıp gitti. Sağlı sollu karavanlar nedeniyle burada yürüyüş yapmaya korkuyorum" diye konuştu.
Parkın ortak yaşam alanı olduğunu, insanlar mutlu olsun, diye yapıldığını kaydeden Feyza Yağmur, "Ben evimin karşısındaki parka geçemiyorum. Bu durumdan şikayetçiyim. Onlara göre eşitsizlik olabilir. Herkesin ortak kullanımına açık bir alanda karavana yerleşip bizleri hiçe sayamazlar. Buradan çocuğumu geçiremiyorum. Çocuklar bu yaşam alanında oynayamıyor" dedi.
'KURALLARA UYMAYAN KARAVANCI YOK'
Mahallesinde karavan istemediğini dile getiren Feyza Yağmur'un açıklamalarına, karavanda yaşamını sürdüren İbrahim Aralı ise tepki gösterdi. Aralı, karavanların etrafa pis su bıraktığına, çevreye rahatsızlık verdiğine ilişkin Yağmur'un sözlerinin doğru olmadığını savunarak, "Burada kurallara uymayan bir tane karavancı yok. Dediklerinin biri bile yok" diye konuştu.