Sokak köpeği küçük çocuğa böyle saldırdı!
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ailesiyle yolda yürüyen 4 yaşlarındaki kız çocuğuna sokak köpeği saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, cumartesi günü Ceylanpınar ilçe merkezinde meydana geldi. Ailesiyle evlerine giden ismi öğrenilmeyen 4 yaşlarındaki kız çocuğuna yolda yürüdüğü sırada sokak köpeği saldırdı. Çığlıklar atan kız çocuğu yüzünden yaralandı.
1 / 6
Çocuğun yakınları taş atarak köpeği uzaklaştırdı.
2 / 6
Yaralanan çocuk, ailesinin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
3 / 6
Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.
4 / 6