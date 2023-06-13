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Sokak köpeği küçük çocuğa böyle saldırdı!

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde ailesiyle yolda yürüyen 4 yaşlarındaki kız çocuğuna sokak köpeği saldırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Sokak köpeği küçük çocuğa böyle saldırdı! - Resim: 1

Olay, cumartesi günü Ceylanpınar ilçe merkezinde meydana geldi. Ailesiyle evlerine giden ismi öğrenilmeyen 4 yaşlarındaki kız çocuğuna yolda yürüdüğü sırada sokak köpeği saldırdı. Çığlıklar atan kız çocuğu yüzünden yaralandı. 

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Sokak köpeği küçük çocuğa böyle saldırdı! - Resim: 2

Çocuğun yakınları taş atarak köpeği uzaklaştırdı. 

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Sokak köpeği küçük çocuğa böyle saldırdı! - Resim: 3

Yaralanan çocuk, ailesinin haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. 

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Sokak köpeği küçük çocuğa böyle saldırdı! - Resim: 4

Saldırı anı ise güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi.

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