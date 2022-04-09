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  4. Sokak köpekleri genç kıza kabusu yaşattı! Tüyler ürperten anlar kamerada

Sokak köpekleri genç kıza kabusu yaşattı! Tüyler ürperten anlar kamerada

Van'ın Tuşba ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi yolu üzerinde bulunan genç bir kız, 6 sokak köpeğinin arasında kaldı. Köpekler tarafından çok sayıda ısırığa maruz kalan genç kızın korku ve panik dolu anları kameralara yansıdı. İşte görenlerin içini sızlatan olayın perde arkası...

Sokak köpekleri genç kıza kabusu yaşattı! Tüyler ürperten anlar kamerada - Resim: 1

Van'ın Tuşba ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi yolu üzerinde bulunan genç bir kız, 6 sokak köpeğinin arasında kaldı. Köpekler tarafından çok sayıda ısırığa maruz kalan genç kızın korku ve panik dolu anları kameralara yansıdı. İşte görenlerin içini sızlatan olayın perde arkası...

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Sokak köpekleri genç kıza kabusu yaşattı! Tüyler ürperten anlar kamerada - Resim: 2

Başıboş köpeklerin yaşattığı korku ve saldırı terörü, birçok kişinin yaralanmasına, hatta aralarında çocukların da olduğu mağdurların hayatlarını kaybetmesine neden oldu.

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Sokak köpekleri genç kıza kabusu yaşattı! Tüyler ürperten anlar kamerada - Resim: 3

Sokaklarda giderek daha tehlikeli bir sorun olmaya başlayan başıboş köpeklerle ilgili yetkililerden daha titiz çalışmaları beklenirken, istenmeyen olaylar serisine bir yenisi daha eklendi.

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Sokak köpekleri genç kıza kabusu yaşattı! Tüyler ürperten anlar kamerada - Resim: 4

 Ne zaman meydana geldiği henüz bilinmeyen olay, Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi yolu üzerinde gerçekleşti.

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