Sokak köpekleri genç kıza kabusu yaşattı! Tüyler ürperten anlar kamerada
Van'ın Tuşba ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi yolu üzerinde bulunan genç bir kız, 6 sokak köpeğinin arasında kaldı. Köpekler tarafından çok sayıda ısırığa maruz kalan genç kızın korku ve panik dolu anları kameralara yansıdı. İşte görenlerin içini sızlatan olayın perde arkası...
Van'ın Tuşba ilçesinde tüyler ürperten bir olay yaşandı. Yüzüncü Yıl Üniversitesi yolu üzerinde bulunan genç bir kız, 6 sokak köpeğinin arasında kaldı. Köpekler tarafından çok sayıda ısırığa maruz kalan genç kızın korku ve panik dolu anları kameralara yansıdı. İşte görenlerin içini sızlatan olayın perde arkası...
Başıboş köpeklerin yaşattığı korku ve saldırı terörü, birçok kişinin yaralanmasına, hatta aralarında çocukların da olduğu mağdurların hayatlarını kaybetmesine neden oldu.
Sokaklarda giderek daha tehlikeli bir sorun olmaya başlayan başıboş köpeklerle ilgili yetkililerden daha titiz çalışmaları beklenirken, istenmeyen olaylar serisine bir yenisi daha eklendi.
Ne zaman meydana geldiği henüz bilinmeyen olay, Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi yolu üzerinde gerçekleşti.