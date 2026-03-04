Sokak köpekleri site sakinlerine kabusu yaşattı; önlerine gelen herkese, herşeye saldırdılar!
Kastamonu’da sabah saatlerinde bir sitenin sakinleri tam bir kabusu yaşadı. Sürü halinde gezen sokak köpekleri, önce okula giden öğrencilere, ardından durakta bekleyen bir kadına saldırdı. Saldırıya uğrayan kadını ise mahallelinin ve bir sürücünün cesur müdahalesi kurtardı.
Kaynak: İHA
Kastamonu merkeze bağlı Budamış Mahallesi, güne köpek saldırılarının gölgesinde başladı.
Doğakent Sitesi içerisinde kümelenen yaklaşık 5-6 köpeklik sürü, sabahın erken saatlerinde okul yolundaki çocukları hedef aldı.
Vatandaşların pencerelerden bağırarak uzaklaştırdığı köpekler, kısa süre sonra bu kez yol kenarında bekleyen bir kadına saldırdı.
Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, köpeklerin bir anda kadına doğru koştuğu ve üzerine atladığı görülüyor.
