Sokak köpekleri Sokak ortasında 10 köpeğin saldırısına uğradı

Her sabah bölgede yürüyüş yaptığını söyleyen Sedat Uludağ, "Burada çok fazla köpek var. Hayvanlar sevdiğimiz canlılar ancak mutlaka kontrol altında olmaları gerekiyor. Önce insan canı. Hayvanların daha özgürleşecekleri, aç kalmayacakları mekanlar oluşturalım. Hükümet ve belediyelerin işbirliği içinde bu sorunu çözmeleri lazım. Üniversite hastanesine gittiğimiz zaman da orası köpeklerden geçilmiyor. Bu sevimli hayvanları her zaman sevimli göremeyebiliriz. Belirli zamanlarda saldırganda olabiliyorlar. Hayvanlara da zarar vermeden, onları da düşünerek önlem alınmalı. Burası çocuk oyun ve yürüyüş alan. Yürüyüş sırasında koşu yapanlara köpekler saldırıyor. Dün de köpekler bir vatandaşa saldırmış. Bu tür saldırılar sık sık oluyor. Önlem alınmadığı sürece bu tür saldırılar devam edecek" diye konuştu.